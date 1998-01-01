Программа кэшбека за туры по России будет продолжена в новогодние праздники, а ее условия — смягчены

Правительство РФ считает, что программу кэшбека на туры по России нужно продлить как минимум до конца года, захватив новогодние каникулы, заявил вчера на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что правительство выделило на реализацию программы 15 млрд рублей. За неделю действия программы туристы приобрели туров почти на 1,5 млрд рублей, а туроператоры подготовили для нее более миллиона предложений, заявил он.

"Это очень хорошее начало, мы видим позитивный эффект от этих мер. Мы видим, что на каждый рубль средств федерального бюджета, которые мы потратили на стимуляцию внутреннего туризма, дополнительно было привлечено по нашим расчетам около семи рублей – такой хороший мультипликатор, то есть деньги пошли в регионы.

Мы видим, что программа получает поддержку бизнеса, турбизнеса прежде всего. Есть понимание, что ее необходимо доработать с учетом предложений самих граждан, так как мы слышим обратную связь по поводу услуги, и что говорит сама туриндустрия", — сказал Чернышенко.

По его словам, программу необходимо продлить. "Программу точно нужно продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы.

И скорректировать условия, сделав ее более удобной и доступной для людей. Там было ограничение 4 ночи. Наверное, это очень большое ограничение. Две ночи можно будет сделать и расширить возможности, чтобы еще удобнее, практически в два клика, можно было этой услугой воспользоваться", — добавил г-н Чернышенко.

Он также заявил, что необходимо изменить правила проведения программы таким образом, чтобы выделенные на ее реализацию средства можно было использовать и в этом году, и в следующем, направив их на поддержку внутренних турпоездок россиян.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что согласен с этим предложением.

Вторая распродажа туров с кэшбеком будет идти значительно дольше первой, минимальное число ночей для бронирования в рамках программы будет сокращено с 4 до 2, сообщила в свою очередь журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Решение президента России о продолжении программы уже в этом году позволит нам значительно увеличить загрузку туристической инфраструктуры в межсезонье, серьезно поддержать бизнес, регионы, рабочие места, а главное – даст людям возможность доступно и разнообразно отдохнуть в стране.

У нас впереди детские каникулы, ноябрьские праздники, и Новый год", — сказала Догузова.

По ее словам, условия программы будут скорректированы под запросы туристов и бизнеса.

"Второе окно продаж будет значительно больше по времени, точные даты его начала мы сообщим в ближайшее время. Сократится до двух минимальное количество ночей для получения возврата средств, это открывает возможности для коротких поездок на выходные. Соответственно, будет снижена минимальная стоимость тура или проживания, необходимая для возврата средств. Готовится также целый ряд технологических доработок для удобства туристов и субъектов отрасли", — пояснила глава Ростуризма.

Напомним, что первая распродажа туров по России с кэшбеком прошла с 21 по 28 августа. Для получения кэшбека нужно было приобрести тур стоимостью от 25 тыс. рублей продолжительностью не менее четырех ночей.

В рамках программы порядка 70 тыс. туристов купили путешествий более чем на 1,4 млрд рублей.

/TOURBUS.RU