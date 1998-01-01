Новости Что ждет турбизнес после пандемии? Ведущие эксперты и лидеры рынка сделали свои прогнозы выхода туриндустрии из нынешнего кризиса в ходе содержательной дискуссии «Какой туризм вы хотите увидеть?», прошедшей в рамках форума «Отдых-2020»

Первый день международной выставки-форума «Отдых-2020», проходящей в стенах инновационного центра «Сколково», открылся вчера дискуссией на тему: «Какой туризм вы хотите увидеть?», в ходе которой лидеры рынка и представители властей рассказали о путях выхода туротрасли из нынешнего тяжелого кризиса. Как отметила, открывая дискуссию, глава Ростуризма Зарина Догузова, "мы в этом году впервые в полноформатном режиме отработали новые чартерные направления – Бурятию, Хакасию, Калининград. Эти направления впервые стали доступны по соотношению цена-качество. Сейчас мы готовим к запуску новую меру поддержки, благодаря которой мы компенсируем туроператорам места на чартерных рейсах. Эта мера поддержки пока в окончательном виде не заработала, но туроператоры, понимая и находясь с нами в тесном диалоге, осознавали, что она будет, и запустили чартерные авиаперелеты в регионы России". "Грантовая поддержка, субсидирование процентной ставки для гостиниц – меры, которые почти на выходе и появятся до конца года. Но над всеми этими мерами мы работали с конца прошлого года. Надо понимать одну вещь: можно двигаться очень быстрыми темпами, но невозможно за год пройти весь путь, которые туристически зрелые страны проходили десятилетиями. Нам предстоят годы системного развития", — подчеркнула глава Ростуризма. По подсчетам регионального директора по Европе Всемирной туристической организации (UNWTO) Алессандры Прианте, за первые пять месяцев 2020 года объем международных туристических услуг в мире сократился на 56%, а туррынок рискует откатиться на 20 лет назад.. «Рынок рискует потерять 100-120 млн рабочих мест в туризме. Сокращение дохода от экспорта туруслуг оценивается в $910 млрд – $1,2 трлн. Потери составляют 1,5-2,8% мирового ВВП. Мы рассчитываем восстановить турпоток хотя бы на 76% от уровня прошлого года, но нужна более тесная координация между странами», – отметила г-жа Прианте. Председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин в свою очередь напомнил, что шесть стран уже открыли свои границы для международного туризма, а еще 13 – готовятся снять ограничения. «Россия переходит из «красной» зоны в «оранжевую», а «зеленая» уже позволит нам путешествовать. Никогда взаимоотношения между странами не были столь важны, как сейчас. Мы рады, что сложный этап мы миновали без банкротств, а программа кэшбека, запущенная Ростуризмом, при всех оговорках, помогла туристам задуматься о путешествиях», – отметил г-н Горин. В свою очередь, генеральный директор Accor New East Europe Алексис Деларофф в начале беседы поделился позитивной новостью - по его прогнозам, семь наиболее востребованных гостиниц Accor в Сочи к концу сезона достигнут плана по загрузке, принятом еще до пандемии. При этом он добавил, что выручка гостиничного бизнеса в Европе в целом сократится на 60-65% к уровню прошлого года. Показатели Санкт-Петербурга (минус 60%) и Москвы (минус 40%) вписываются в этот негативный тренд. Спикер уверен, что сейчас очень важно сконцентрироваться на внутреннем туризме, - так в Китае за счет внутреннего рынка загрузка отелей уже достигает 65%. «Важно также подумать об индивидуальных туристах. На этом рынке работать сложнее, но такие туристы больше тратят, они получают больше впечатлений и охотно ими делятся. Это реалии, к которым нужно адаптироваться», – сказал спикер. Тренд на индивидуальный туризм отметил и глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев: «Петербург всегда был популярен на внутреннем рынке, на него приходилось 50% турпотока, но когда мы потеряли детское и школьное направление, деловой и выставочный туризм, то увидели самостоятельных туристов. При этом если раньше Петербург был городом, где люди проводили выходные, то в этом году продолжительность туров увеличилась до 6-7 дней. А введение электронной визы сроком на 16 дней должно помочь сделать город туристическим хабом». Согласна с ним и зампредседателя комитета по туризму Москвы Татьяна Шаршавицкая: «За полгода турпоток в Москву снизился практически вдвое. К нам приехали 5,5 млн туристов против 11,5 млн годом ранее. Большая часть – жители ЦФО. Их доля выросла более чем на 20%. Мы увидели, что самостоятельные туристы больше вкладывают в экономику города. И это тренд, характерный для всего мира». Наконец, гендиректор компании «Русский Экспресс» и вице-президент АТОР Тарас Кобищанов напомнил, что, по прогнозам компании McKinsey, процесс восстановления туристической отрасли в мире займет срок от 4 до 7 лет. Спикер обратил внимание на структурные риски, которые будут определять развитие рынка в «постковидной» реальности. «То, с чем обязательно столкнется рынок после пандемии – это «кризис перепроизводства» в туристической отрасли, которая в последние годы бурно наращивала количество самолетов, отелей и океанских лайнеров», – отметил г-н Кобищанов. По его мнению, на фоне долгосрочной тенденции к сокращению числа международных турпоездок из-за опасений потребителей, риски для больших компаний «старой формации» с собственной или контролируемой авиаперевозкой становятся особенно велики. Вице-президент АТОР также подчеркнул, что первый «звонок» для туристических компаний, придерживающихся устаревшей модели развития, был еще до пандемии: крах Thomas Cook уже показал, что собственный флот и сети отелей не помогают выжить даже глобальным игрокам, "не демонстрирующим гибкость в путях формирования турпродукта и его форматах". По мнению эксперта, для того, чтобы туроператором выжить в «новой реальности», им как никогда нужны системы динамического пакетирования, которые позволяют успешно комбинировать в онлайне все варианты перевозки, проживания и трансфера по наилучшей для клиента стоимости. «Европейский туристический рынок во многом уже прочно «подсел» на лоукост-перевозку. Этот тренд будет все ярче после пандемии. В нынешней реальности кооперация туроператоров в целом с регулярными перевозчиками, и, в частности, с лоукостерами – это важная часть управления рисками для туристической компании. Тем более, что регулярные авиаперевозчики сегодня сами органично заинтересованы в туроператорах, как канале стабильных продаж», – отметил г-н Кобищанов. Еще одним фактором «выживаемости» туристических компаний на рынке в новых условиях, отметил г-н Кобищанов, станет изменение принципов формирования турпродукта. «Туристический продукт, который будет пользоваться успехом в постковидную эпоху, должен быть максимально персонализированным, а для этого потребуются и соответствующие технологические решения, позволяющие подобрать турпродукт, наиболее подходящий для конкретного человека, пары, семьи», - заключил эксперт. /TOURBUS.RU

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