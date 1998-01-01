Новости Вместо гостиниц российские путешественники стали выбирать туристическую аренду По мнению экспертов, новый тренд связан с соблюдением туристами новых санитарных норм

По оценкам экспертов «Авито Недвижимость», минувшим летом спрос на краткосрочную аренду домов и квартир в России втрое превышал предложение, а в некоторых регионах интерес к посуточной аренде объектов оказался в 7-10 раз больше числа предлагаемых. И по этому показателю 2020 год стал рекордным, - сообщает наш специальный корреспондент. «По итогам лета можно судить, что внутренний туризм сейчас находится на пике популярности. И бархатный сезон соотечественники тоже предпочтут провести в России, – оценивает Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости». - Статистика демонстрирует, что этим летом также повысился интерес россиян к «неизбитым» маршрутам и регионам, которые ранее не были в фокусе внимания туристов. В их числе – Челябинская область, Удмуртия и Хакасия». По данным аналитики, на первом месте по росту спроса находится Карелия, где количество запрошенных контактов арендодателей выросло почти в двое (+97%), а спрос в 6 раз превышал предложение (в 2019-м соотношение составляло 3:1). При этом предложение в Карелии стало меньше на 11%. Летом 2020 года посуточная аренда загородного дома на этом направлении обошлась арендаторам в 4167 рублей в сутки, что на 19% больше, чем летом 2019-го. За квартиру гости платили, в среднем, 1 600 рублей в сутки (+12%), а за комнаты – 1433 рублей (рост в 2,3 раза). На втором месте Республика Алтай, где спрос увеличился на 68% и стал превышать предложение в 5 раз (в 2019 году он был больше предложения в 3 раза). При этом владельцы недвижимости быстро сориентировались и предлагали на 9% больше жилья, чем в прошлом году. В связи с небывалым ростом интереса к данному направлению у туристов в 2020-м, комнаты относительно прошлого года подорожали на 70%, загородные дома – на 13%, а квартиры – на 10%. В Калининградской области спрос по сравнению с 2019 годом уменьшился на 4%, но при этом предложение сократилось на 26%. Загородная недвижимость подорожала на 2,1% и стоила 8167 рублей в сутки. Комнаты подешевели на 28,3%, арендодатели предлагали свои квадратные метры за 717 рублей в сутки. Стоимость краткосрочной аренды квартир тоже уменьшилась на 11,7% и составила 1767 рублей в сутки. Еще одним трендом этого лета, как считают эксперты, стала тяга россиян к путешествиям на Север. Так, интерес к краткосрочной аренде жилья в Магаданской области вырос на 68% и превысил предложение в 3 раза. Особым спросом у туристов пользовались квартиры в аренду, они обходились туристам в 2067 рублей в сутки, что на 500 рублей больше, чем в целом по стране. В лидерах спроса также Тверская и Ленинградская области – в каждом регионе контакты арендодателей запрашивали на 63% больше, чем в прошлом году. В Тверской области спрос в 5 раз обогнал предложение, а в Ленинградской – в 6. Этим обусловлено и повышение стоимость жилья. Так, в Ленобласти арендаторы повысили ставку на загородные дома на 7,9% (до 5000 рублей в сутки), на квартиры – на 2,2% (до 1 533 рублей в сутки), на комнаты – на 10,6% (до 992 рублей в сутки). Поездка в Тверскую область обошлась туристам дешевле. Загородный дом можно было снять за 3500 рублей в сутки, что было выше цен лета 2019 года на 16,7%. Стоимость квартир относительно прошлого года не изменились и составила 1300 рублей в сутки, тогда как комнаты подорожали на 6,2% (по 567 рублей в сутки). Самой дорогой оказалась аренда загородных домов в Камчатском крае (14333 рубля в сутки), Москва обосновалась на втором месте с ценой аренды загородного дома в 13000 рублей в сутки, а на третьем месте оказалась Новосибирская область, где дом можно было снять за 10000 рублей. «Рост спроса на туристическое жилье обусловлен тем, что многие по-прежнему обеспокоены соблюдением мер безопасности. И поэтому на отдыхе стараются максимально обособиться от других, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – Этот тренд не стал новостью: еще 2-3 месяца назад эксперты говорили о том, что вопрос обеспечения безопасности путешествия в ближайшей перспективе будет одним из главных. И сейчас этот прогноз только подтверждается». /TOURBUS.RU

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