Министр туризма Болгарии: «Мы готовы принимать российских туристов, выдавать визы и восстановить авиасообщение»

В ходе форума-выставки «Отдых-2020» министр туризма Болгарии Марияна Николова рассказала о том, что делает ее страна для восстановления российского турпотока

Консульство Болгарии и визовые центры готовы оперативно начать работу по выдаче виз российским туристам сразу после разрешения от России на возобновление авиасообщения между странами, сообщила заместитель премьер-министра по экономической и демографической политике и министр туризма Болгарии Марияна Николова.

"На сегодняшний момент мы намерены возобновить турпоток из России, и я верю, что это произойдет максимально скоро. В этом же меня уверяет глава Ростуризма Зарина Догузова.

Консульство республики также готово начать оперативную работу по выдаче туристических виз при открытии границ с Россией", — заявила она в ходе дискуссии в рамках открывшейся вчера международной туристической выставки "Отдых-2020".

"Я хотела бы отметить, что в начале июня Болгария открыла свои границы для туристов из почти всех европейских государств, не требуя обязательного ПЦР-теста или соблюдения карантина. Постепенно мы открывали границы также с Молдовой, Израилем, Белоруссией.

Местные органы здравоохранения и Минтуризма приняли все необходимые меры на болгарских курортах, чтобы продлить отпуск туристов без риска заражения коронавирусом", — пояснила она.

По словам г-жи Николовой, в 2019 году Болгарию посетили рекордные 9,3 млн иностранных туристов, в том числе 450 тыс. россиян. "Эти результаты благоприятно отразились на экономике Болгарии и занятости в стране. По нашим данным, доходы от международного туризма в 2019 году составили более 3,7 млрд евро, вклад в ВВП составил 10,8%, а его доля в общей занятости – 10,6%", — отметила она.

Министр также сообщила, что Болгария для привлечения российских туристов планирует провести болгаро-российский туристический форум, темой которого станет оздоровительный туризм после пандемии COVID-19. Форум, по ее словам, пройдет в Болгарии в конце 2020 года или в начале 2021 года.

В свою очередь в интервью ТАСС министр сообщила, что переговоры о восстановлении авиасообщения межу нашими странами уже ведутся: "Открытие границ и возобновление полетов между нашими двумя странами - это вопрос переговоров и желания, которое должно быть выражено двумя сторонами.

Болгарские авиационные власти уже подтвердили Росавиации готовность своего национального авиаперевозчика возобновить программу полетов сразу после получения разрешения на возобновление международных рейсов в Болгарию от российской стороны. Думаю, что это будет хорошим первым шагом в этом направлении.

Между авиационными администрациями двух стран ведется оперативная переписка о совместных подходах к возобновлению регулярных рейсов.

Хотела бы отметить, что полеты из международных аэропортов на территории Республики Болгарии ничем не ограничены, но в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения существует временный запрет на въезд на территорию Болгарии граждан разных стран в связи с пандемией. Наши российские партнеры об этом официально уведомлены",

В свою очередь АТОР сообщает, что в рамках выставки Марияна Николова встретилась также с вице-президентом АТОР, заместителем генерального директора туроператора "TUI Россия" Александром Сирченко.

В беседе г-жа министр еще раз подтвердила, что «как только граница будет открыта, Болгария готова принять российских гостей со всеми необходимыми мерами предосторожности в отношении распространения COVID-19. Во всех отелях и ресторанах страны соблюдаются все необходимые правила безопасности. Сейчас Болгария является страной с наименьшим количеством новых случаев коронавирусной инфекции на Балканах»

В свою очередь вице-президент АТОР отметил, что росту российского турпотока помогло бы и введение со стороны Болгарии мер по субсидированию регулярной и чартерной авиаперевозки из России.

/TOURBUS.RU