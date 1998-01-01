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09 сентября
Costa возобновляет круизы
Лайнер Costa Deliziosa отправился в круиз по Италии из Триеста c cоблюдением строгих норм безопастности
Costa Cruises возобновила круизы на лайнере Costa Deliziosa, корабль отправился в недельный круиз из Триеста, чтобы вновь открыть для своих гостей лучшее, что есть в Италии, при этом обеспечив безопасность каждого гостя на борту. Costa Deliziosa будет делать остановки только в итальянских портах – Бари, Бриндизи, Корильяно-Россано, Сиракузах и Катании, - рассказали нам в круизной компании.
«Мы рады снова приветствовать гостей на борту нашего корабля после более, чем пяти месяцев приостановки круизного сообщения и возобновить работу здесь, в Италии.
Решение о безопасном возобновлении круизов по Италии для итальянских гостей значит многое для нас, поскольку мы верим и инвестируем в эту страну уже более 70 лет, являясь единственной круизной компанией, которая ходит под итальянским флагом», – сказал генеральный директор группы Costa Group & Carnival Asia Майкл Тамм.
Гостями трёх первых сентябрьских круизов на Costa Deliziosa станут только граждане Италии; посадка на лайнер будет осуществляться в соответствии с процедурами, изложенными в протоколе безопасности корабля Costa Safety Protocol, документе, совместно разработанном компанией Costa и группой научных экспертов, который содержит все новые оперативные меры по реагированию на ситуацию с COVID-19, абсолютно соответствующие последним требованиям итальянских и европейских властей.
По прибытии в круизный терминал города Триеста, каждому гостю должны измерить температуру, принять заполненный им медицинский опросник и направить на экспресс-тест – взятие мазка на антиген. Время входа в круизный терминал также будет назначаться каждому гостю во время онлайн-регистрации. Пассажиры не будут допущены к посадке на борт до тех пор, пока не получат отрицательный результат теста. При выявлении возможного заболевания COVID-19, будет взят дополнительный молекулярный тест-мазок.
Перед тем как взойти на борт, члены экипажа также прошли периодическое тестирование с помощью молекулярного ПЦР-теста и 14-дневный карантин. Кроме того, каждый член экипажа ежемесячно сдает тест-мазок на COVID-19.
Посетить Бари и другие города на пути следования Costa Deliziosa гости смогут, присоединившись к безопасным экскурсиям, организованным Costa для небольших групп пассажиров, которых будет обслуживать спецтранспорт, прошедший санобработку, гостям будут измерять температуру перед отъездом и при возвращении на корабль. Во время экскурсий гости смогут посетить интересные места в непосредственной близости от портов стоянки, такие как Лечче, Остуни, Отранто, Альберобелло, Галлиполи, Таормина, Ното, Модика, Рагуза и Сибари.
Инфраструктура и развлечения на борту претерпели изменения в соответствии с действующими процедурами протокола безопасности, при этом сохранив отличительные черты круизного отдыха. Это стало возможным благодаря социальному дистанцированию и уменьшению единовременной вместимости публичных пространств.
После возобновления круизов на Costa Deliziosa с отправлением из порта Триеста до конца года, следующим кораблем, который возобновит навигацию, станет Costa Diadema, его отправление назначено на 19 сентября из Генуи.
Как и Costa Deliziosa, лайнер будет заходить только в итальянские порты – Чивитавеккью (Рим), Неаполь, Палермо, Кальяри и Специю – и брать на борт только гостей, проживающих в Италии.
С октября в плавание выйдет флагман Costa Smeralda, а в декабре – Costa Firenze – новый корабль компании, строящийся на заводе Fincantieri Margherayard.
/TOURBUS.RU
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