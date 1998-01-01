Новости Туристам покажут, как варят сталь и добывают алмазы Эксперты рассказали о новых перспективных региональных программах развития промышленного туризма

«Направление промышленного туризма стало трендом времени: сейчас оно активно развивается практически повсеместно, – заявил в ходе онлайн-дискуссии, посвященной развитию промышленного туризма, генеральный директор агентства бизнес-туризма MICE Market Сергей Рыжов. – Оно интересно практически всем категориям клиентов (включая в первую очередь молодежь) и может быть использовано в коллаборации с самыми разными иными направлениями туризма, включая деловой, школьный и т. д.», - сообщает наш корреспондент. С его мнением согласны и другие специалисты. Так, Ольга Шандуренко, руководитель программы АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), говорит, что «если год назад приходилось объяснять предприятиям, зачем промышленный туризм нужен вообще, теперь они сами зачастую становятся инициаторами разработки соответствующих программ». В связи с чем с помощью Агентства была была разработана методология развития промышленного туризма - универсальный инструмент создания турпродукта, подготовленный по принципу «Бери и делай». «Промышленный туризм прекрасно вписывается практически в любые иные виды туризма, позволяя формировать новые продукты, – считает Ольга Шандуренко. - К тому же, безусловно, есть и целевые аудитории, для которых это направление особенно интересно». Для предприятий, по ее мнению, это отличный инструмент для достижения самых разных целей, начиная от формирования благоприятного имиджа и завершая привлечением перспективных кадров.

При этом опыт успешного развития направления в России уже есть. В частности, Лариса Малофеева, менеджер по развитию промышленного туризма и промышленного телевидения АО «Выксунский металлургический завод», констатировала, что «проведено уже более 120 экскурсий для нескольких тысяч человек, включая сотни иностранцев из не менее чем десятка стран». Более того: на заводе сумели организовать туры даже для людей с инвалидностью - в 2019-м было проведено семь таких экскурсий для 230 человек. «Для нас главное – показать, что металлургическое производство уже вовсе не такое, как его показывают в фильме «Весна на Заречной улице», – говорит Лариса Малофеева. - И результат достигается: по окончании экскурсии многие гости честно признаются, что не ожидали увидеть современное экологичное производство, ни в чем не уступающее зарубежным аналогам». Основными на предприятии стали три маршрута, в числе которых и «Удивительное превращение стали»: экскурсия по полному циклу производства длительностью 3,5 часа для группы численностью до 15 человек. Интересно, что организующее этот вид туризма предприятие стало инициатором организации и городского фестиваля «Арт-овраг», благодаря которому небольшой городок Выкса в Нижегородской области стал одним из центров современного искусства всего региона.



Активно развивают промышленный туризм и в Якутии. Так, Наталья Тюкавкина, директор национального туристического центра «Якутия», подчеркнула, что из принятой в 2019 году в регионе 201-й тыс. туристов многие приезжали как раз с целью увидеть, как добываются алмазы, производятся ножи или изготавливается национальная одежда. «Особенно велик такой интерес со стороны туристов из Кореи, к примеру, - отмечает она. - Они как раз хотят видеть сам процесс производства того или иного изделия». По ее словам, в рамках сотрудничества с АСИ в регионе выбрали 6 разных по отраслям предприятий, на которых как раз и можно показать гостям что-то особенное. Например, на «Алросе» гости видят весь процесс добычи алмазов и производства бриллиантов. При этом экскурсии на предприятия могут быть самыми разными по наполнению, включая организацию квестов. «В перспективе мы намерены организовать для туристов и мастер-классы»,. – сообщила специалист. При этом как в Якутии, так и в других регионах страны власти и руководство предприятий активно сотрудничают с туристическим бизнесом: по словам Ольги Шандуренко, если на территории заводов и фабрик все находится под контролем специалистов предприятий, вся остальная организация визитов как раз ложится на плечи турбизнеса. «Это делает направление перспективным и интересным как для самих предприятий, так и для туристической отрасли», - считает эксперт. /TOURBUS.RU



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