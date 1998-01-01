Туристы пройдут путём Александа Невского и Петра Великого

Во время состоявшейся в конце прошлой недели встречи заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко было объявлено о намерении создать в регионе новые туристические маршруты, посвященные деятельности Александра Невского и Петра Великого, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Желание организовать новинки связаны с грядущими юбилеями: в 2021 году будут отмечать 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, а в 2022-м - 350-летие Петра Великого. В связи с этим в Ленобласти и намерены создать маршруты по местам, непосредственно связанным с деятельностью исторических персонажей.

«Договорились, что в Ленинградской области будет создан большой туристический маршрут, посвященный Александру Невскому, – заявила, подводя итоги переговоров, замминистра культуры РФ Алла Манилова. – Уже в следующем году министерство направит в регион большие группы детей в рамках проекта детского культурного туризма «Моя Россия».

В октябре в Тосненском районе области откроем большую межмузейную выставку, посвященную Александру Невскому, проведем пленарное заседание, а также посетим место, на котором молилась дружина, затем победившая в Невской битве».

В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что маршрут будет включать в себя, в частности, посещение церкви святого Георгия в Староладожской крепости, где был освящен меч князя, а также одну из башен, где планируется создать музей, посвященный дружине полководца.

Кроме того, в состав нового маршрута войдет Тосно, где перед битвой вместе с дружиной молился Александр Невский. «Там будет создан сквер в форме креста, внутри которого установят бронзовый памятник Александру Невскому, - пояснил губернатор региона. – Там же появится часовня, а в углах креста поставят копии храмов, связанных с его жизнью и подвигами».

Что касается Петровского маршрута, то, по словам Александра Дрозденко, на территории области его планируется сделать водным. При этом теплоход с туристами станет стартовать из Петербурга, а затем они посетят Шлиссельбург, крепость Орешек, а также Новую Ладогу.

«В следующем году там начнется благоустройство Петровской набережной и всего, что связано с петровскими верфями, - пояснил губернатор. – В маршрут также планируется включить Мандроги и Лодейное Поле. Гости смогут увидеть и посетить парк 300-летия российского флота, бронзовый корабль «Штандарт» и деревянный дом-музей Петра I».

Есть и еще одна хорошая для региона новость: как сообщил председатель Комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой, областной «Пушкинский маршрут» ляжет в основу федерального. Благодаря этому появится возможность отреставрировать и одну из жемчужин региона, усадьбу Приютино.

По словам Цоя, «проект ее реставрации уже готов и в следующем году будет проходить Главгосэкспертизу». А затем в усадьбе начнутся работы, которые должны завершиться полным восстановлением объекта культурного наследия.

/TOURBUS.RU