Россиийских туристов, вернувшихся из-за рубежа, начали штрафовать за отсутствие COVID-теста

Возвращающиеся в Россию граждане должны в течение трёх дней после прибытия сдать тест на коронавирус и внести данные о нем на портале госуслуг

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по городу на Неве, в Петербурге начали штрафовать за пропуск срока внесения результатов тестирования на коронавирус: на днях Зеленогорский районный суд вынес первое решение по этому поводу, оштрафовав одного из жителей Северной столицы на 15 тыс. рублей, - сообщает наш корреспондент.

Как сообщили в ведомстве, петербуржец вернулся из-за границы на самолёте и, согласно действующим правилам, должен был в последующие три дня загрузить на сайт госуслуг сведения о пройденном им ПЦР-исследовании. Однако сделано это не было.

Любопытно, что, как выяснили журналисты, первым оштрафованным оказался петербургский миллиардер, бенефициар корпорации «Дженерал Сателайт» Андрей Ткаченко. Сам он в суд, рассматривавший дело об административном правонарушении, не явился, однако его представитель, действующий по доверенности, сообщил о признании провинившимся вины и его раскаянии в проступке. А поскольку сам проступок был налицо, суд и решил оштрафовать бизнесмена на 15 тыс. рублей.

При этом, как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу, в течение прошедшего месяца составлено уже более ста протоколов на лиц, которые, либо не сделали по прибытии из-за границы необходимый тест на коронавирус, либо не предоставили данные о его результатах на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

«Все материалы по этому поводу переданы на рассмотрение в суды», – заявили в Роспотребнадзоре.

Стоит заметить, что отчасти нежелание петербуржцев сдавать тест по прилету в город на Неве некоторое время назад было вызвано невысокой пропускной способностью медицинского пункта в аэропорту Пулково. После того, как с 10 августа в массовом порядке в Петербурге стали выполнять рейсы в Турцию и, соответственно, пассажиропоток из-за границы значительно возрос, возвращающиеся из-за кордона стали жаловаться на длительные, 1,5-2-часовые очереди на сдачу теста.

Некоторые пассажиры, не желая стоять в такой очереди, не стали сдавать тест в аэропорту. А затем, имея возможность сдать анализ во множестве пунктов в городе, видимо, и совсем проигнорировали это правило. Однако появление первого штрафа показало: у Роспотребнадзора все «отказники» на карандаше», и в лучшем случае они смогут отделаться штрафом.

Что касается сдачи теста, то в Пулковo на возросшую потребность в объемах его проведения отреагировали: в аэропорту уже начали работу два дополнительных пункта забора биологического материала для ПЦР-диагностики COVID-19.

По сообщению управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», они расположены на первом этаже терминала после таможенной зоны и «позволяют минимизировать ожидание пассажиров в очередях».

При этом сама возможность сдать тест появилась в Пулково еще 2 августа, когда в аэропорту начал работу круглосуточный пункт забора биологического материала для ПЦР-диагностики: он находится в здравпункте на втором этаже общей зоны пассажирского терминала.

Стоит напомнить, что с 1 августа в России действует жесткое требование, согласно которому все вернувшиеся из-за рубежа граждане должны в течение трёх дней после прибытия не только сдать тест на коронавирус, но и внести данные о его результатах в специальную анкету на портале госуслуг.

/TOURBUS.RU