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08 сентября
«Отдых-2020» начал работу в «Сколково»
Новый формат выставки в этом году сочетает мероприятия на деловых площадках и многочисленные онлайн-трансляции
Сегодня в инновационном центре «Сколково» состоялась торжественная церемония открытия международного туристичкского форума-выставки “Отдых Leisure 2020”
"Я очень рада видеть всех вас на выставке. Международная выставка "Отдых-2020" стала первым массовым мероприятием в отрасли после снятия ограничений. Сегодня перед нами стоят две глобальные ключевые задачи: закрепить туризм, как очень важную стратегическую отрасль экономики, я считаю, мы очень продвинулись в этой части. Нам также нужно сделать Россию одним из самых привлекательных мест для отдыха и путешествий", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова на церемонии открытия.
Как отметила глава Ростуризма, «У страны и туриндустрии есть все, чтобы реализовать эти амбициозные планы. Это и поддержка правительства страны, это огромное желание отрасли двигаться вперед, и огромное желание людей открывать для себя свою страну".
Участников и гостей выставки приветствовали также председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, заместитель председателя комитета по туризму Москвы Татьяна Шаршавицкая, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев и другие.
В качестве почетного гостя на церемонии открытия выступила заместитель премьер-министра по экономической и демографической политике и министр туризма Болгарии Марияна Николова. В 2020 году республика стала партнером выставки "Отдых".
"Спасибо за приглашение открыть в этом году выставку. Болгария последние 26 лет ежегодно принимает участие в выставке, но в этом году мы впервые являемся страной-партнером, это свидетельствует как о важности выставки, так и о важности для нашей страны России, как туристического рынка и партнера", — заявила министр.
По словам г-жи Николовой, ежегодно сотни тысяч российских туристов выбирают Болгарию для своего отдыха и каникул. "Гости из России предпочитают наши золотые черноморские пляжи, спа- и велнесс-центры, гастрономический туризм, культурные и исторические маршруты", — добавила она.
"Пандемия оказала исключительно негативное влияние на туризм, около трех месяцев отрасль не функционировала из-за закрытых границ и введенных мер эпидемиологический безопасности. Министерство прилагает все усилия, чтобы возобновить туристические поездки с Россией.
Я убеждена, что в рамках туристической выставки "Отдых" у нас будут интересные и продуктивные встречи с участниками выставки, которые предоставят нам новые возможности для улучшения нашего сотрудничества и партнерства", — заключила министр.
Отметим, что выставка "Отдых" в 2020 году проходит в 26-й раз, и в ней, несмотря на сложную ситуацию в отрасли, принимают участие компании и представительства по туризму из 32 регионов России – от Якутии до Калининградской области. Регионом-партнером выставки стала Республика Коми, городом-партнером – Москва, партнером – Калужская область. В 2020 году в выставке впервые принимают участие Алтайский край, Республика Алтай и Республика Дагестан со своими экспозициями.
Также в выставке принимают участие представители офисов по туризму Испании, Китая, Болгарии и Кубы.
Говоря об особенностях нынешней выставки, ее директор Любовь Мордвинцева отметила: «Все мы знаем, насколько сейчас сложная ситуация в туристической отрасли.
Конечно, состояние бизнеса определенно скажется и на количестве посетителей выставки в этом году. У некоторых агентств, особенно территориально удаленных от Москвы, не будет финансовой возможности приехать в командировку на выставку.
Именно поэтому формат выставки будет гибридным в сочетании мероприятий на площадке и онлайн-трансляций, включая live-стримы со стендов участников. Таким образом мы хотим поддержать участников рынка, которые по разным причинам не имеют возможностей принять очное участие в мероприятии, но при этом крайне заинтересованы в информации о самых актуальных трендах и кейсах рынка, а также новых туристических направлениях и продуктах».
В этом году мы поставили высокую планку по мероприятиям деловой программы. В отрасли туризма не секрет, что «Отдых Leisure» буквально “открывает новые лица и задает новые тренды”. А для этого мы всегда идем на шаг впереди тех тем, которые поднимались до нас.
Безусловно, приоритетными направлениями становятся внутренний и въездной туризм. Эксперты и лидеры мнений форума-выставки поделятся знаниями и раскроют горизонты восприятия продуктов внутреннего туризма, и мы вместе с ними постараемся поменять представления о путешествиях по России».
Посетителей и участников выставки в эти три дня ждет большая деловая программа. Так, сегодня ведущие эксперты рынка и представители власти приняли участие в ключевой сессии форума «Разговор с лидерами. Какой туризм вы хотите увидеть?»
О том, как работать компаниям отрасли в новых реалиях расскажут более 160 экспертов рынка в рамках деловой программы «Индустрия путешествий. Новая реальность». С уникальным докладом выступит онлайн-гость Форума Ян Йоман, единственный в мире профессиональный футуролог, специализирующийся на путешествиях и туризме, автор книги 2050 - Tomorrow's Tourism.
О влиянии пандемии на мировую индустрию туризма расскажет Алессандра Прианте, профессор, региональный директор по Европе ЮНВТО.
Интересным актуальным опытом реализации региональных проектов в новых условиях поделятся в ходе презентаций и мастер-классов Свердловская область, Республика Коми, Москва, Республика Карелия, Республика Хакасия и Воронежская области.
Подробное расписание деловой части форума «Отдых» можно увидеть здесь.
Прямой эфир деловой программы форума.
/TOURBUS.RU
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