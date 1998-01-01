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08 сентября
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Туризм в аппарате правительства РФ будет курировать Христофор Константиниди / Великобритания может сократить продолжительность карантина для приезжающих иностранцев/ «Новогодние каникулы» в 2021 году продолжатся 10 дней
Туризм в аппарате правительства РФ будет курировать Христофор Константиниди
Христофор Константиниди назначен заместителем руководителя Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ. В аппарате правительства РФ он будет курировать вопросы и проекты, связанные с туризмом, - сообщает АТОР.
С туристической отраслью г-н Константиниди хорошо знаком: с 2016 по 2019 годы он занимал пост министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Также Христофор Константиниди был инициатором запуска межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».
В январе 2019 года г-н Константиниди был назначен заместителем начальника Главного управления жилищного и социально-бытового обеспечения Управления делами президента РФ, где курировал работу и развитие оздоровительных комплексов и гостиниц Москвы и регионов России.
За время работы в Управделами президента под руководством г-на Константиниди были внедрены внутренние стандарты качества гостиничных услуг и система мотивации персонала, организована работа по позиционированию и продвижению оздоровительных комплексов и гостиниц ведомства, организовано взаимодействие комплексов с федеральными и региональными туроператорами.
Великобритания может сократить продолжительность карантина для приезжающих иностранцев
Правительство Великобритании рассматривает идею сокращения с 14 до семи дней карантина для прибывающих в страну, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, - сообщает «Интерфакс».
"Это одна из тех вещей, которые мы хотели бы внедрить, как только это будет практически осуществимо", — сказал г-н Хэнкок в эфире британской радиостанции LBC.
Ранее двухнедельный карантин подвергался критике в Великобритании, так как, среди прочего, вредит туриндустрии страны.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании на сегодня диагностировали 347 152 больных коронавирусом, из них 41 551 скончались.
«Новогодние каникулы» в 2021 году продолжатся 10 дней
Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году, сообщает пресс-служба ведомства.
По предложению Минтруда, в 2021 году будут следующие дни отдыха: "январские каникулы" с 1 по 10 января, тройные выходные с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. В мае предлагается сделать днями отдыха с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, еще одни "строенные" выходные выпадают с 12 по 14 июня.
Сразу четыре выходных дня предлагается установить с 4 по 7 ноября. Наконец, по предложению ведомства, россияне не будут работать 31 декабря 2021 года.
"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля", — пояснили перенос в Минтруде.
В ведомстве добавили, что предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.
/TOURBUS.RU
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