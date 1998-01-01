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Туризм в аппарате правительства РФ будет курировать Христофор Константиниди / Великобритания может сократить продолжительность карантина для приезжающих иностранцев/ «Новогодние каникулы» в 2021 году продолжатся 10 дней

Туризм в аппарате правительства РФ будет курировать Христофор Константиниди

Христофор Константиниди назначен заместителем руководителя Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ. В аппарате правительства РФ он будет курировать вопросы и проекты, связанные с туризмом, - сообщает АТОР.

С туристической отраслью г-н Константиниди хорошо знаком: с 2016 по 2019 годы он занимал пост министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Также Христофор Константиниди был инициатором запуска межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

В январе 2019 года г-н Константиниди был назначен заместителем начальника Главного управления жилищного и социально-бытового обеспечения Управления делами президента РФ, где курировал работу и развитие оздоровительных комплексов и гостиниц Москвы и регионов России.

За время работы в Управделами президента под руководством г-на Константиниди были внедрены внутренние стандарты качества гостиничных услуг и система мотивации персонала, организована работа по позиционированию и продвижению оздоровительных комплексов и гостиниц ведомства, организовано взаимодействие комплексов с федеральными и региональными туроператорами.

Великобритания может сократить продолжительность карантина для приезжающих иностранцев

Правительство Великобритании рассматривает идею сокращения с 14 до семи дней карантина для прибывающих в страну, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, - сообщает «Интерфакс».

"Это одна из тех вещей, которые мы хотели бы внедрить, как только это будет практически осуществимо", — сказал г-н Хэнкок в эфире британской радиостанции LBC.

Ранее двухнедельный карантин подвергался критике в Великобритании, так как, среди прочего, вредит туриндустрии страны.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании на сегодня диагностировали 347 152 больных коронавирусом, из них 41 551 скончались.

«Новогодние каникулы» в 2021 году продолжатся 10 дней

Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году, сообщает пресс-служба ведомства.

По предложению Минтруда, в 2021 году будут следующие дни отдыха: "январские каникулы" с 1 по 10 января, тройные выходные с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. В мае предлагается сделать днями отдыха с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, еще одни "строенные" выходные выпадают с 12 по 14 июня.

Сразу четыре выходных дня предлагается установить с 4 по 7 ноября. Наконец, по предложению ведомства, россияне не будут работать 31 декабря 2021 года.

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля", — пояснили перенос в Минтруде.

В ведомстве добавили, что предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

/TOURBUS.RU