Новости Евросоюз готовится ввести общую систему ограничений на въезд туристов Если «система светофора» заработает, это может помешать попыткам таких стран, как Греция и Болгария, «приоткрыть» границы для наших туристов

Еврокомиссия (ЕК) продвигает идею внедрения во всех странах Евросоюза общей системы ограничений поездок для иностранных граждан вместо индивидуальных мер, которые принимает сейчас каждая из стран-членов, сообщает Schengen Visa Info. "Еврокомиссия сконцентрировала свою работу на формировании четких мер в отношении ограничений на поездки, принятых странами ЕС в связи с пандемией коронавируса. Для этого, по мнению членов ЕК, необходимо объединить страны Евросоюза и ассоциированные страны Шенгенской зоны в борьбе с пандемией и создать общую систему ограничений для поездок иностранных граждан по принципу светофора", — пишет издание. По словам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон, еще в марте ЕК разработала и предоставила основные рекомендации по внутреннему и внешнему пограничному контролю, которые должны были соблюдать государства-члены Евросоюза. "Сегодняшние меры основываются на этих рекомендациях. Мы хотим выработать четкую систему разделения стран на зоны – зеленая, оранжевая и красная в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19, а не наблюдать калейдоскоп индивидуальных мер", — отметила она. В дополнение к общим мерам Еврокомиссия намерена создать общую карту уровней заражения в государствах-членах ЕС в соответствии с той зоной, к которой они будут отнесены. "Также будут выработаны единые меры приема иностранных путешественников, прибывающих из стран в зонах повышенного риска", — сообщает портал. Еврокомиссия предлагает три критерия для отнесения к группам: общее количество новых случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения за последние 14 дней, процент положительных тестов на COVID-19 от общего количества проведенных тестов, количество тестирований на 100 тыс. населения за последнюю неделю. В зеленую зону будут отнесены страны, где количество новых случаев на 100 тыс. населения за 2 недели будет меньше 25, а доля положительных тестов – ниже 3%. В оранжевую зону попадут страны, где количество новых случаев менее 50, но доля положительных тестов превысит 3%, либо наоборот – новых случаев от 25 до 150, при доле положительных тестов ниже 3%. Красная зона – страны, в которых более 50 новых случаев заражения и доля положительных тестов выше 3%, либо количество новых случаев превысит 150 на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Отдельным пунктом станет серая зона – это страны, где провели менее 250 тестов на 100 тыс. населения или в которых недостаточно информации о количестве тестов и новых случаях заражения COVID-19. Как отмечает Schengen Visa Info, Европейский центр профилактики и контроля заболеваемости (ECDC) будет мониторить и обновлять ситуацию по странам еженедельно. В Еврокомиссии сообщили, что подобную схему уже применяют некоторые страны ЕС, в частности, Норвегия. Отмечается, что никаких ограничений на въезд для путешественников из стран зеленой или оранжевой зон не предлагается. При необходимости страны могут ввести для всех въезжающих к ним требование о прохождении тестирования на COVID-19 до вылета или после прибытия. Обязательное прохождение карантина или тестирование на коронавирус будет для тех, кто возвращается домой из стран в красной и серой зонах. "Граждане, которые приехали из любой зоны в командировку, на учебу, дипломаты и журналисты не должны подвергаться карантину. Для путешествующих в пределах Евросоюза карантин может быть сокращен до 10 дней", — поясняет ЕК. Как сообщает издание, в настоящее время страны ЕС применяют аналогичные подходы к оценке уровней заражения коронавирусом, однако каждое государство самостоятельно определяет страны с высокой зоной риска. Так, например, Венгрия, полностью закрыла свои границы для большинства стран ЕС, за исключением Словакии, Польши и Чехии. По мнению экспертов, на которых ссегодня ссылается АТОР, российские туристы от введения общеевропейского «светофора» вряд ли выиграют, так как в этом случае подобная классификация в перспективе будет применена и к прибывающим из третьих стран (и из России в том числе). Внедрение системы «светофора» может затруднить создание двусторонних коридоров с РФ, например, таких, которые предложила Греция. Кроме того, о восстановлении туристических обменов на взаимной основе с РФ неоднократно заявляла Болгария. Впрочем, наблюдатели полагают, что вряд ли все страны ЕС поддержат систему «светофора». Например, Финляндия придерживается самых строгих в Европе критериев по заболеваемости COVID-19: по мнению финских властей, ситуация считается благополучной, если ее показатель не превышает восемь человек на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Этому показателю сегодня не соответствует ни одно государство в Европе, - отмечает АТОР. /TOURBUS.RU

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