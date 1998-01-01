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Курс евро сегодня впервые с начала 2016 г. превысил отметку в 90 руб./ Туроператоры рассчитывают поставить чартеры в Дубай в октябре/ «Открытие» Пхукета для иностранных туристов могут быть отложено

Курс евро сегодня впервые с начала 2016 г. превысил отметку в 90 руб.

Евро и доллар активно росли на Московской бирже в понедельник днем, курс евро поднялся выше 90 руб./EUR1 впервые с 12 февраля 2016 года, доллар торгуется выше 76 руб./$1 впервые с 22 апреля, - сообщают финансовые СМИ.

Курс евро составил 90,035 руб./EUR1 в 13:03 МСК, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 76,1125 руб./$1, подорожав на 68 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 73,74 копейки — до 82,38 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на тонком рынке из-за выходного дня в США, где отмечается День труда. Негативные настроения игроков обусловлены опасениями расширения санкций в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, последними новостями на эту тему и падением цен на нефть.

Нефть дешевела в понедельник на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:03 МСК в понедельник уменьшилась на 1,71% — до $41,93 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,94% — до $39 за баррель.

Туроператоры рассчитывают поставить чартеры в Дубай в октябре

Туроператоры рассчитывают поставить чартеры в Дубай в октябре, цены на отдых в эмирате, вероятно, останутся прежними, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Несмотря на то, что правительство РФ пока только в общих чертах представило, как будет выглядеть авиасообщение с ОАЭ, туроператоры радуются, что смогут начать продажи. В Эмиратах высокий сезон стартует осенью, а отельеры, потерявшие основные турпотоки, давно ждут россиян", — сказала Тюрина.

Эксперт отметила, что авиакомпании Flydubai и Emirates обещают в течение пары дней прояснить, как скоро можно будет поставить рейсы. При этом некоторым туроператорам, по ее словам, достаточно и регулярных рейсов.

"В Дубай было много хорошей и недорогой регулярной перевозки. Билеты "Аэрофлота" из Москвы и обратно стоили 14 тысяч рублей. Есть также Flydubai, который летал в десяток городов России и Air Arabia. Поэтому некоторые туроператоры смогут обойтись без чартеров", — отметила эксперт.

По ее словам, турбизнес сейчас смущает отсутствие условий перевозки. "Если в случае с Грецией понятно, что с определенной даты можно перевозить по 500 человек, то информации по ОАЭ нет. Туроператоры рассчитывают на ясность хотя бы к двадцатым числам сентября", — сказала Тюрина.

Она отметила, что спрос на направлении есть: даже на карантине туристы активно интересовались турами в ОАЭ на октябрь-ноябрь. При этом возобновления прямого авиасообщения ждут не только в Москве, но и в крупных городах, таких как Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Краснодар, Минеральные воды.

«Открытие» Пхукета для иностранных туристов могут быть отложено

Планы по открытию тайского острова Пхукет для иностранных туристов могут быть отложены из-за роста числа зараженных коронавирусом, сообщает газета Bangkok Post.

Ранее власти Таиланда приняли решение с 1 октября разрешить иностранным туристам посещать Пхукет.

По словам главы ТАТ Ютасака Супасорна, не исключено, что предложенную модель восстановления туризма придется скорректировать, если Таиланд столкнется со второй волной пандемии.

Как отмечает Bangkok Post, первыми туристами, получившими разрешение на путешествия на Пхукет, стали около 200 туристов из Австралии и Новой Зеландии.

"Тем не менее, им все равно пришлось бы сначала сдать тест на коронавирус в своей стране, а затем пройти двухнедельный карантин по прибытии на Пхукет", — подчеркнули в газете.

В настоящее время Таиланд могут посетить дипломаты, представители ООН, командированные, а также иностранцы, прибывающие на выставки и в рамках оздоровительных туров.

По состоянию на воскресенье в Таиланде зарегистрировано 3444 случая заражения коронавирусом. За минувшую неделю число заболевших выросло на 32 человека.

В 2019 году Таиланд посетили около 40 млн иностранных туристов, среди них почти 1,5 млн – россияне.

/TOURBUS.RU