Новости Туррынок замер из-за слухов о введении с 20 сентября «нового карантина» Эксперты рассказали о негативном влиянии на спрос и глубину продаж на турецком направлении информации о грядущем «новом закрытии границ»

Опрошенные нами эксперты туррынка жалуются на определенный спад продаж и их низкую глубину. Причина — в продолжающихся слухах о том, что уже 20 сентября россиян ждет новый жесткий карантин в связи со второй волной коронавируса и повторное «закрытие» в этой связи турецкого направления. Так, как рассказал нам Сергей Агафонов, генеральный директор сети турагентств «Магазин горящих путевок»: «Мы, честно говоря, ожидали большего спроса и больших продаж после открытия турецкого направления. Но сейчас потенциальные клиенты сосредоточили свое внимание на неподтвержденной информации о том, что 20 сентября будет новый «локдаун». Сейчас продажи идут с глубиной всего 3-4 дня, при этом туристы стремятся вернуться домой уже 20-23 сентября. По России сезон заканчивается и, казалось бы, Турция сейчас должна «уходить» очень активно, но это не так. Причина – боязнь потерять тур или, наоборот, «застрять» на курорте из-за введения нового карантина. Конечно, ожидаемое открытие новых направлений поможет восстановлению денежного потока и оборотов, это позитивно скажется на рынке. Но пока, увы, у нас только одно рабочее направление – Турция. Однако, оно, как выяснилось, не является панацеей от всех бед, хотя и во многом, конечно, помогает». Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон» в свою очередь сообщил нам: «Продажи турецкого направления идут, но с маленькой глубиной. Сейчас глубина в 4-10 дней составляет примерно 80% всех продаж. По сравнению с данными прошлого года, глубина сократилась на 30% - в 2019 году туристы приобретали туры за 30 дней до вылета. Конечно, это связано с ложной информацией о том, что с 20 числа всех снова «посадят на карантин», хотя представители власти уже сто раз опровергали эти слухи. Как только пройдет 20 сентября, по нашим предположением, продажи Турции пойдут вверх. Там купальный сезон длится до конца октября, в России он уже почти закончился. При этом открытие новых направлений никак не сказалось на востребованности Турции – ведь по новым маршрутам туда нет прямых перелетов из Ростова и множества других городов. А люди летают туда, куда им удобно, особенно что касается туристов с детьми». В пресс-службе туроператора TEZ Tour нам также сообщили, что «в настоящее время прослеживается тенденция к уменьшению глубины бронирования. У туристов есть сомнения относительно безопасности отдыха, несмотря на то, что во все наши туры уже включена страховка, покрывающая случаи, связанные с Covid-19. Как следствие, клиенты все чаще откладывают решение о поездке уже ближе к датам заезда. Также эта тенденция связана и с особенностями работы отелей, которые в этом сезоне очень долго не владели информацией о точных датах возобновления авиасообщения с Россией. В настоящее время мы проводим анализ актуальных авиарейсов по новым открытым направления ОАЭ, Мальдивы и Египет. На примере открытия авиасообщения с Турцией, мы ожидаем высокий спрос эти направления. Данные направления входят в перечень самых востребованных у россиян для пляжного отдыха. Тем более, что на направлениях ОАЭ и Египет в ближайшие месяцы стартует высокий туристический сезон». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также ранее отмечали, что наши туристы не торопятся бронировать туры по России и за границу из-за опасений повторного введения карантина. "В турагентствах практически остановились продажи туров в глубину. Бронирования на зиму идут весьма вяло, максимальная глубина продаж – месяц. Туристы опасаются, что в России может быть повторно введен карантин с 20 сентября, и они потеряют деньги. Эти слухи появились еще в мае, так что это – стопроцентный фейк. Очевидно, что динамика продаж туров станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 числа, поскольку копится отложенный спрос. Но сейчас глубина бронирования – в среднем семь дней", - сообщили в АТОР. Как отметили в ассоциации, темпы продаж туров на зиму пока тоже скромные, во многих компаниях это единичные бронирования. Тем не менее, в целом ситуация мало отличается от прошлогодней — туроператоры ждут, что спрос, как обычно, активизируется в конце сентября. /TOURBUS.RU

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