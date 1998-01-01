Страховщики и аэропорты подтвердили спрос на отдых в России

Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России минувшим летом снизился в цене, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 22% (с 13,2 тыс. до 10, 2 тыс.) рублей. При этом, по данным аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix, в условиях «закрытых» границ доля бронирований билетов по внутренним направлениям выросла с 62% до 94%, - сообщает наш специальный корреспондент.

Вместе с тем, по оценке экспертов, средняя продолжительность поездки по России этим летом, по сравнению с тем же периодом 2019-го, снизилась с 10 до 9 дней, а в условиях «постпандемии» решение о поездке россияне стали принимать ближе к дате отъезда (средняя глубина бронирований сократилась с 17 до 12 дней). Что касается популярности направлений внутренних перелетов, в лидерах российский Юг (Крым, Краснодарский край, Ставрополье), а также Петербург и Калининград.

Причем тягу именно к этим регионам и городам отмечают как продавцы билетов, так и страховщики, и представители аэропортов.

Так, по данным компании «АльфаСтрахование», проанализировавшей спрос россиян на туристические направления летом 2020 года в зависимости от объема оформленных туристических страховок, чаще всего их приобретали при полетах на отдых в Симферополь (9,78% от общего числа оформленных полисов), Адлер (7,39%) и Петербург (6,79%). Кроме них, по этому критерию популярностью минувшим летом пользовались Анапа (3,46%), Краснодар (2,18%) и Калининград (2,11%), а также Минеральные Воды (1,37%), Ростов-на-Дону (1,19%) и Геленджик (1,09% всех полисов).

На занимающий последнее место в десятке путешественников Иркутск, через который туристы, как правило, отправляются в путешествия на Байкал, пришлось 0,8% страховок.

При этом анализ продаж программ для разного типа отдыха внутри страны показал, что чаще всего россияне этим летом выбирали активный и «пляжный» отдых, а также экскурсионные туры.

Кроме того, аналитики констатируют: шесть из десяти пунктов назначения явно были ориентированы на морской отдых на побережьях Черного (Симферополь, Адлер, Анапа, Геленджик), Балтийского (Калининград) или Азовского (Ростов-на-Дону) морей.

«В этом году спрос на зарубежные направления естественным образом упал, однако россияне не отказались от путешествий, выбрав внутренний туризм», – отмечает Кирилл Тихонов, руководитель управления партнерских продаж страхования пассажиров «АльфаСтрахование». При этом, по его мнению, многие, учитывая ситуацию, даже в турах внутри страны приобретают страховку.

И хотя часть экспертов из операторских компаний сетует на то, что объемы продаж туров в этом году все же ниже, чем в прошлом, на местах рост популярности российских курортов подтверждают. Так, пассажиропоток аэропорта в Геленджике в январе-августе 2020 года превысил 306 тыс. пассажиров, что на 14 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причем в августе показатель и вовсе оказался «взрывным», так как в этот летний месяц аэропорт обслужил 163,7 тыс. или +87% (!) к уровню 2019 года.

Как заявил генеральный директор аэропорта Геленджика Иван Таранченко, «увеличение показателей произошло за счет роста количества рейсов по традиционным направлениям в Петербург и Москву».

«Для туристов Геленджик является востребованным направлением, а возросший трафик только подчеркивает необходимость развития аэропортового комплекса и строительство нового терминала», - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU