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07 сентября
Голосование за лидеров МICE-индустрии вышло на финишную прямую

15 сентября заканчивается онлайн-голосование за соискателей 11-й ежегодной профессиональной награды Russian Business Travel & MICE Award


Всего одна неделя остается до закрытия народного голосования на сайте премии Russian Business Travel & MICE Award - 2020.

Ежегодно в начале сентября наблюдается пиковая активность  голосующих  и острейшая  борьба  за лидерство во всех 11 номинациях. 

С  заметным отрывом  лидируют номинанты,  которые сумели организовать  масштабные  рекламные  кампании и задействовать   все  информационные  ресурсы  для привлечения голосов. 

 

В срок до 15 сентября каждый желающий может проголосовать за своих фаворитов на официальном сайте премии RBT&MA и таким образом принять участие в выборе главных героев конкурса.

 

Окончательный выбор победителей и лауреатов - за экспертами. разу после закрытия голосования к работе приступит экспертный совет.

Организаторы предоставят экспертам  шорт-лист  лидирующих компаний.

На основании коллегиального решения всех членов экспертного совета   будут определены  призеры премии.

 

Самая острая борьба традиционно развернулась в номинациях «Лучшая конгрессная гостиница», «Лучший организатор конференций», «Лучший организатор инсентив-программ», «Лучшее business travel агентство».

 

Одиннадцатая церемония награждения премии RBT&MA,  на которой будут объявлены победители и лауреаты конкурса,  соберет гостей  7 октября в столичном «Президент-отеле» и как и в прошлые годы пройдет в рамках масштабного  Всероссийского Дня MICE.

 Организаторы желают всем номинантам профессиональных успехов и  победы в конкурсной борьбе!

 


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