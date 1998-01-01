Голосование за лидеров МICE-индустрии вышло на финишную прямую

Всего одна неделя остается до закрытия народного голосования на сайте премии Russian Business Travel & MICE Award - 2020.

Ежегодно в начале сентября наблюдается пиковая активность голосующих и острейшая борьба за лидерство во всех 11 номинациях.

С заметным отрывом лидируют номинанты, которые сумели организовать масштабные рекламные кампании и задействовать все информационные ресурсы для привлечения голосов.

В срок до 15 сентября каждый желающий может проголосовать за своих фаворитов на официальном сайте премии RBT&MA и таким образом принять участие в выборе главных героев конкурса.

Окончательный выбор победителей и лауреатов - за экспертами. разу после закрытия голосования к работе приступит экспертный совет.

Организаторы предоставят экспертам шорт-лист лидирующих компаний.

На основании коллегиального решения всех членов экспертного совета будут определены призеры премии.

Самая острая борьба традиционно развернулась в номинациях «Лучшая конгрессная гостиница», «Лучший организатор конференций», «Лучший организатор инсентив-программ», «Лучшее business travel агентство».

Одиннадцатая церемония награждения премии RBT&MA, на которой будут объявлены победители и лауреаты конкурса, соберет гостей 7 октября в столичном «Президент-отеле» и как и в прошлые годы пройдет в рамках масштабного Всероссийского Дня MICE.

Организаторы желают всем номинантам профессиональных успехов и победы в конкурсной борьбе!