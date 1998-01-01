Международный форум-выставка «ОТДЫХ Leisure 2020» открывается 8 сентября

Выставка «Отдых Leisure» в этом году проходит 26-й год подряд и не только собирает на своей площадке ключевых игроков туристической индустрии, но и является драйвером отрасли, организуя форум по самым актуальным темам туризма.

В этом году «ОТДЫХ Leisure 2020» впервые пройдет на площадке – в инновационном центре «Сколково», который объединяет территорию развития технологий, городскую среду, комфорт и функциональность современной архитектуры.

Выставка и деловая программа займет пространство Амальтея Hall, а гости и посетители смогут принять участие в гайд-турах по территории ИЦ «Сколково».

Острая необходимость проведения мероприятия в офлайн-формате подтверждается участием в нем не только российских компаний, но и представителей зарубежных офисов по туризму

Богарии, Испании, Китая и Кубы.

Болгария стала в этом году «страной-партнером» выставки. В качестве почетного гостя в мероприятии примет участие Марияна Николова,заместитель премьер-министра по экономической и демографической политике и министр туризма Республики Болгария.

Экспозиция «ОТДЫХ Leisure» сезона 2020 сформирована 261 участником. В выставке принимают участие компании из 32 регионов России – от Республики Саха (Якутия) до Калиниградской области. «Регионом-партнером» выставки стала Республика Коми, «Городом-партнером» – Москва, партнером – Калужская область.

В 2020 году впервые принимают участие Алтайский край, Республика Алтай и Республика Дагестан со своими экспозициями.

Мировая пандемия коронавируса бросила вызов многим отраслям экономики, но туризм оказался под ударом одним из первых и переживает последствия ограничений на передвижение до сих пор. О том, как работать компаниям отрасли в новых реалиях расскажут более 160 экспертов рынка в рамках деловой программы «Индустрия путешествий. Новая реальность». С уникальным визионерским докладом выступит онлайн-гость Форума Ян Йоман, единственный в мире профессиональный футуролог, специализирующийся на путешествиях и туризме, автор книги 2050 - Tomorrow's Tourism.

О влиянии пандемии на мировую индустрию туризма расскажет Алессандра Прианте, профессор, региональный директор по Европе ЮНВТО.

Сессии, круглые столы, дискуссии, практические кейсы и презентации – разнообразие форматов проведения деловой программы позволит всем участникам и гостям форума-выставки ОТДЫХ Leisure 2020 найти ответы на профессиональные вопросы.

Синергия государства и бизнеса формирует рынок. И какое лицо будет у российской туристической отрасли в ближайшие годы, зависит от совместного диалога и принятых решений. Этому посвящена ключевая сессия форума «Разговор с лидерами. Какой туризм вы хотите увидеть?» Главная задача сессии – призвать к диалогу лидеров отрасли, чтобы среди меняющихся приоритетов, новых и трудных задач, поставленных пандемией, подчеркнуть их огромную роль в содействии позитивным изменениям в сфере туризма.

В работе сессии подтвердили свое участи: руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева, президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, Алексис Деларофф – генеральный директор компании Accor New East Europe/ Гостиничный холдинг «Сафмар Плаза», Дирк Гроссманн, генеральный директор Lufthansa Group в России, а также Дмитрий Горин – вице-президент АТОР, председатель совета директоров холдинга «Випсервис».

В 2020 году приоритетным направлением форума-выставки станет внутренний и въездной туризм. Интересным актуальным опытом реализации региональных проектов в новых условиях поделятся Свердловская область, Республика Коми, Москва, Республика Карелия, Республика Хакасия и Воронежская области.

Influence Marketing, коллаборация регионов с цифровой туристической платформой RUSSPASS, опыт продвижения туристических направлений в новой постковидной реальности, новые маркетинговые инструменты и адаптация турпродукта от стран-членов АНТОР, туризм как часть маркетинговой стратегии бренда, молодёжь как точка роста для развития travel-индустрии города, экологический туризм в эпоху ответственных путешественников – эти и многие другие темы будут подробно раскрыты в ключевых дискуссиях программы при участии российских и зарубежных экспертов.

В зоне особого внимания туристического бизнеса окажутся дискуссия при участии туроператоров Travel Talk и кейс-сессия туристических агентств «На волнах пандемии. Адаптация бизнеса и новые горизонты».

Более трех тысяч профессиональных посетителей уже прошли регистрацию в целях посещения мероприятия. При этом живое общение участников и посетителей на площадке будет дополнено возможностью просмотра live-стримов на сайте www.tourismexpo.ru и на сайтах главных информационных партнеров, для тех, кто по разным причинам не смогут приехать в Сколково.

/TOURBUS.RU