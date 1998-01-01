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04 сентября
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«Аэрофлот» возобновляет полеты в Египет, Дубай и на Мальдивы/ «Белавиа» продлевает приостановку рейсов в Россию до 30 сентября/ Norwegian Air сократила перевозки на 96%
«Аэрофлот» возобновляет полеты в Египет, Дубай и на Мальдивы
Как сообщили нам в компании Аэрофлот", перевозчик возобновляет международное воздушное сообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами (Дубай), Египтом (Каир) и Мальдивами (Мале).
Полёты в Каир (Египет) будут осуществляться с 9 сентября по следующему расписанию:
o Рейс SU400 Шереметьево — Каир по понедельникам, средам и субботам.
o Обратный рейс SU401 Каир — Шереметьево по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Полёты в Мале (Мальдивы) будут осуществляться с 10 сентября по следующему расписанию:
o Рейс SU0322 Шереметьево — Мале по четвергам и воскресеньям.
o Обратный рейс SU0323 Мале — Шереметьево по пятницам и воскресеньям.
Полёты в Дубай (ОАЭ) будут осуществляться с 11 сентября по следующему расписанию:
o Рейс SU0522 Шереметьево — Дубай по пятницам и субботам в сентябре, по пятницам и воскресеньям в октябре.
o Обратный рейс SU0523 Дубай — Шереметьево по субботам и воскресеньям.
По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.
«Белавиа» продлевает приостановку рейсов во все города России до 30 сентября
Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" продлил приостановку полетов в Россию по 30 сентября, сообщается на сайте компании.
"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 30 сентября (Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации", — сказано в сообщении.
Кроме того, продлевается приостановка рейсов по 20 сентября в Ригу, по 14 сентября в Ларнаку, по 30 сентября — в Ашхабад и во все пункты Грузии.
Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до этой даты.
Norwegian Air сократила перевозки на 96%
Авиакомпания Norwegian Air Shuttle, один из крупнейших бюджетных авиаперевозчиков Европы, сообщила о сокращении пассажирских перевозок в августе на 96% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, - сообщает «Интерфакс».
Количество рейсов, совершенных авиакомпанией, уменьшилось на 94%, при том, что заполняемость самолетов на этих рейсах составляла менее двух третей, говорится в пресс-релизе Norwegian Air. В общей сложности компания перевезла 313,316 тыс. пассажиров в прошлом месяце.
Для сравнения: ирландская Ryanair в августе перевезла 7 млн пассажиров, что на 53% меньше, чем годом ранее, а венгерская WizzAir — 2,3 млн пассажиров, на 41% меньше августа 2019 года, пишет Financial Times.
В конце июля Norwegian Air сообщила, что нуждается в дополнительном капитале и может оказаться неплатежеспособной уже в первом квартале 2021 года, когда ей предстоят выплаты по долгу. Авиакомпания заявила, что рассматривает возможность как частного размещения акций, так и продажи активов.
В первом полугодии 2020 года авиакомпания зафиксировала доналоговый убыток в размере 4,8 млрд норвежских крон ($541 млн).
/TOURBUS.RU
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