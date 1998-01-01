Россияне стали активно искать билеты в Дубай, Каир и на Мальдивы

Сервисы продажи авиабилетов сообщают о резком спросе на возобновляющиеся полеты по трем туристическим направлениям

В течение нескольких часов после новостей об открытии авиасообщения с ОАЭ, Египтом и Мальдивами интерес россиян к турам и авиабилетам в эти страны вырос в несколько раз, - сообщили нашему порталу в сервисах по онлайн-бронированию авиабилетов.

Напомним, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом (Каир) – 3 рейса в неделю, ОАЭ (Дубай) – 2 рейса в неделю и Мальдивами (аэропорт Велана) – 2 рейса в неделю. Туроператоры и турагентства назвали это решение долгожданной новостью.

По данным сервиса Туту.ру, спрос на авиабилеты по всем трем направлениям после объявления о возобновлении авиасообщения вырос в пять раз. «Однако пока сложно прогнозировать, каким будет реальный спрос на авиабилеты: он будет зависеть от многих факторов, среди которых цены на билеты, эпидемиологическая обстановка, требования к путешественникам и ограничениям в связи с пандемией во время и после поездки»,— сообщили в пресс-службе компании.

Египет, ОАЭ и Мальдивы ранее входили в топ стран, открытия авиасообщения с которыми россияне ждали больше всего, согласно данным опроса, который аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провёл на своём сайте и в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Египет получил 7% голосов и вошёл в топ-5, а Мальдивы и ОАЭ получили по 2% голосов и вошли в топ-15.

На данный момент из трёх открытых направлений минимальная цена билетов на сентябрь — в Каир. В сентябре туда предлагают билеты, начиная от 24-25 тыс. рублей (летит Turkish Airlines с пересадками в Стамбуле). У «Аэрофлота» есть билеты на прямые рейсы, цена — от 13,8 тыс. рублей.

В Дубай после 15 сентября цены начинаются от 17 тыс. рублей. Самые низкие цены — у авиакомпании Air Astana (пересадка в Нур-Султане или Алматы). Прямые рейсы Flydubai и Emirates на вторую половину сентября стоят от 26-30 тыс. рублей. На октябрь можно найти билеты за 9-10 тыс. рублей (такие предложения есть у «Победы» и это прямые рейсы). Также в Дубай начинает летать и «Аэрофлот».

Что касается Мале, то начиная с 15 сентября, средняя минимальная цена составляет около 30 тыс. рублей (это предложение авиакомпании Qatar, пересадка в Дохе). В октябре можно найти билеты от 24-26 тыс. рублей (например, Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле). Кроме того, с 10 сентября рейсы на Мальдивы восстанавливает и «Аэрофлот».

Как рассказали в пресс-службе сервиса Level.Travel, туры в Египет россияне стали искать в пять раз чаще, а в ОАЭ и на Мальдивы – в четыре раза.

"Открытие Египта стало приятной новостью для его преданных фанатов, но без появления прямых рейсов на курорты мало чем поможет массовому туризму. Перелет в Каир подразумевает длительный и изматывающий трансфер на побережье (в Хургаду или Шарм-эль-Шейх) и значительно увеличивает среднюю стоимость путешествия", — сообщили в компании.

Там уточнили, что в сентябре прошлого года подобные туры в Египет выбирали менее 1% туристов, средний чек составил 105 тысяч рублей.

"Если же говорить о Мальдивских островах, туры по этому направлению были и остаются дорогим премиальным продуктом: средний чек в сентябре прошлого года составил 269 тысяч рублей", — отметили в пресс-службе.

А вот курорты ОАЭ в компании назвали в числе самых востребованных направлений массового организованного туризма в бархатный сезон. Так, в сентябре 2019 года в ОАЭ отправились 4% всех туристов Level.Travel, средний чек составил 108 тысяч рублей.

«После новостей об открытии границ буквально за несколько часов выросли поиски билетов в Египет и ОАЭ – в 7,4 раза. А на Мальдивы – даже в 14 раз», – сообщили в свою очередь в пресс-службе компании Aviasales.

/TOURBUS.RU



