Эксперты: «Как только сняли ограничения, поток туристов оказался просто невероятным»

«Держите курс на природу, но помните, что она хрупкая» , - этот слоган, используемый Агентством стратегических инициатив (АСИ) при «раскрутке» в России экологического туризма, вполне подтверждает необходимость соблюдения баланса между желанием «завезти» в тот или иной российский регион как можно больше туристов, и трезвым соблюдением норм антропогенной нагрузки на территорию, - cообщает наш корреспондент.

Например, Ольга Лукина, заместитель начальника Управления по туризму Республики Карелия, констатирует, что «как только сняли ограничения, поток туристов оказался просто невероятным».

«В горный парк «Рускеала», к примеру, каждый день приезжало по 8-9 тыс. человек: люди стояли в очереди для того, чтобы просто туда попасть, – говорит она. - В гостиницах клиентов было столько, что персонал не успевал подготавливать номера. И, казалось бы, только радоваться надо. Но… Мы потеряли свою «изюминку», а рекреационная нагрузка оказалась выше, чем надо бы. Ведь нельзя стоять на водопаде, если ты не слышишь шума воды…».

По ее мнению, Карелии, к примеру, где много особо охраняемых природных территорий (ООПТ), нужен вовсе не любой турист, а тот, «который умеет ценить нашу красоту и тишину».

К тому же, по словам эксперта (Ольга Лукина до недавнего времени в течение двух десятков лет возглавляла хорошо известную в России компанию «Лукоморье»), послепандемийное время, когда из-за отсутствия выезда за рубеж по регионам поехала масса людей, они столкнулись с проблемой «другого» туриста. «У нас, например, турист в основном возвратный и знающий, зачем он в республику едет, - констатирует она. – Эти люди сознательно выбирают отдых именно в Карелии и, побывав в республике летом, они готовы приехать и зимой. В этом же году регионом заинтересовались люди, которые говорили, что «хотим приехать поплавать и позагорать», говоря при этом про Белое море»…

По ее мнению, толчок, который получил российский туризм по принципу «было бы счастье, да несчастье помогло», многому научил и многое прояснил. В том числе и то, что к привлечению гостей в регионы нужно относиться ответственно и четко расставлять приоритеты.

В этой связи Максим Евдокимов, директор центра проектов Агентства стратегических инициатив, уверен, что «экологический туризм вполне может стать нишей, в которой гарантирована возвратность инвестиций». «Оценки зарубежной практики, к примеру, показывают, что он вполне может быть прибыльным, при этом полностью обеспечивая всю необходимую защиту природы, - говорит он. – В Канаде, в частности, доход от экологического туризма превышает $2 млрд в год, что в несколько раз превышает расходы на поддержание необходимого состояния особо охраняемых природных территорий (ООПТ)».

Рынок экологического туризма в мире растет на 20% в год, и ежедневный оборот достигает $1 млрд. Однако в то время, как оборот рынка только в Кении составляет $400 млн, Россия пока зарабатывает на экотуризме около $20 млн.

При этом эксперты уверены, что каждый доллар, вложенный в экотуризм, приносит до $10, и поэтому возвратность инвестиций гарантирована. Вместе с тем Максим Евдокимов полностью поддерживает мнение о том, что в России развивать это направление нужно только в том случае, если гарантии сохранения экологического равновесия и природы в целом являются стопроцентными.

/TOURBUS.RU