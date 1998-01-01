TUI предложит SPA-отдых в...Тюмени

Ассортимент российских программ «TUI Россия» продолжает расширяться, - сообщили нам в пресс-службе компании. На минувшей неделе туроператор подписал соглашение с Тюменской областью и теперь предложит своим клиентам новый турпродукт – SPA-туры с «сибирским колоритом».

Адепты оздоровительного туризма давно полюбили Тюмень и ее минеральные источники. Не надо даже далеко ехать, в аквакомплексе «ЛетоЛето», расположенном прямо в городе, можно поплавать в бассейне, покататься на водных горках, расслабиться в джакузи, сауне, а также искупаться в природном термальном источнике прямо под открытым небом, - рассказали в компании.

Туристам понравится и сама Тюмень, город очень преобразился, отметил заместитель генерального директора Александр Сирченко. «Я был здесь в прошлый раз в 2011 году, - поделился он. – Сейчас я могу отметить, как похорошел город. Здесь приятно погулять, есть что посмотреть, очень хорошо развита инфраструктура. Причем, есть куда поехать и за пределами Тюмени.

Например, отправиться путешествовать по маршруту «В Сибирь по своей воле», который наряду с термальными источниками позволит туристам приобщиться к богатой истории Тюменской области, в том числе, узнать об освоении Сибири и сибирском казачестве, эпизодах из жизни Николая II, царской семьи и Григория Распутина».

В рамках соглашения о сотрудничестве, которое подписал «TUI Россия» с Тюменской областью, предстоит большая совместная работа туроператора с властями и турсообществом региона. В Тюменской области развивается промышленный туризм, туристы также могут знакомиться гастрономией и этнографией региона.

Как подчеркнул Александр Сирченко, выступая на круглом столе с представителями администрации и турбизнеса Тюмени, "TUI Россия" всегда доверяет сопровождение своих туристов местным туроператорам. Одновременно специалисты компании помогают региональным партерам вывести сервис на мировой уровень, привычный туристам, регулярно выезжающим за рубеж.

"TUI Россия" планирует в течение месяца выставить к продаже маршруты выходного дня в Тюменской области и будет готовить туры большей продолжительности. Также сейчас прорабатывается план совместных мероприятий для продвижения региона.

/TOURBUS.RU