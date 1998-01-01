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04 сентября
В Москве возобновляется проведение выставок и конгрессов

Сергей Собянин подписал указ возобновлении в полном объеме конгрессно-выставочной деятельности в столице


Вчера вечером появилась информация о том, что мэр столицы Сергей Собянин подписал в четверг указ, разрешающий в полном объеме конгрессно-выставочную деятельность в городе.

"С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве", — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте мэрии.

 

Впервые проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности было запрещено указом мэра Москвы 16 марта 2020 года.

Речь шла о мероприятиях на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях и помещениях — с числом участников более 50 человек единовременно.

 

Позже, 25 марта, в Москве был введен запрет на проведение любых массовых мероприятий, включая выставки на открытом воздухе и в помещениях, независимо от количества участников.

 

Напомним, что в ходе прошедшей в конце августа онлайн-встречи проекта «EVENT-Терапия», посвященной перспективам возрождения конгрессно-выставочной отрасли, ее участники указывали, что если конгрессы и выставки по-прежнему будут находиться под запретом, то многие организаторы, и без того находящиеся в крайне трудном положении, окажутся в критическом состоянии.

«Мы хотим, чтобы выставки и конгрессы воспринимались не как массовые мероприятия, а были выделены в отдельную категорию», - резюмировал Сергей Селиванов, директор департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ.

 

Нона Фомкина, главный специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора, при этом заявила о том, что «решение о возможности организации мероприятий принимается на уровне местной власти. Руководители регионов самостоятельно, руководствуясь текущими показателями заболеваемости, должны принимать соответствующие решения».

 

В то же время Елена Ублиева, исполнительный директор Российского союза выставок и ярмарок, заявила: «Конгрессно-выставочные мероприятия должны проводиться, поскольку речь идет о выживании целой отрасли. Надеемся, что положительное решение по этому поводу в скором времени будет принято».

 

Напомним, что ближайшим крупным столичным выставочным проектом станет форум «Отдых-2020», который пройдет 8-10 сентября в инновационном центре «Сколково».

/TOURBUS.RU


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