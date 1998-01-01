Зарина Догузова: «В стране будут функционировать курорты мирового уровня»

Участвуя в дискуссии во время открытия онлайн-выставки «Знай наше: осень-зима 2020», эксперты уверенно заявляли о том, что в ближайшей перспективе российский туризм претендует на звание одной из наиболее успешных и доходных отраслей российской экономики, - сообщает наш корреспондент.

О растущей популярности туризма как сферы экономики говорит хотя бы тот факт, что в этот раз в международной онлайн-выставке российского турпродукта для туриндустрии, организованной компанией Profi.Travel при поддержке Федерального агентства по туризму и Агентства стратегических инициатив (АСИ), примут участие уже 22 региона-экспонента.

А программа мероприятия, в рамках которого состоится масса профессиональных дискуссий о ситуации и перспективах отрасли, а также презентаций множества регионов, займет четыре дня.

Выступая в ходе дискуссии, Максим Евдокимов, директор центра проектов Агентства стратегических инциатив, сразу же заявил, что «2020-й – это беспрецедентный год, в который туризм, безусловно, стал одним из национальных приоритетов». «Причем не только на федеральном, но и на региональном уровнях, - отметил он. - Мы видим, что в целом ряде субъектов федерации власти обратили на развитие отрасли пристальное внимание и в настоящее время помогают ей не только словом, но и делом».

При этом усилия разных сторон (как власти, так и бизнеса) даже за очень короткий промежуток времени уже привели к положительному результату: сейчас статистика говорит о том, что интерес со стороны туристов и организаторов поездок быстро растет не только к российскому Югу, но и к другим регионам России.

К примеру, один из свежих опросов агентов, реализующих путевки, показал, что более 40% из них в этом году пробовали реализовывать туры в «непляжные» регионы страны. А еще одним признаком поступательного развития ситуации стала коллаборация сразу нескольких регионов для продвижения общих приемных возможностей. В частности, таким путем пошли на Дальнем Востоке и на Большой Волге.

В этой связи Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму РФ, сообщила о продолжении активной работы ведомства над развитием отрасли. «В настоящее время мы ведем разработку масштабной программы с перспективой развития туризма на длительный период, – заявила она. - Ее основная цель – превратить его в полноценную высокоэффективную отрасль экономики, в рамках которой в стране будут функционировать курорты мирового уровня».

При этом она выразила уверенность в том, что «успеха мы можем достигнуть только в результате упорной командной работы».

«Со своей стороны мы всегда открыты к диалогу, поскольку действуем в интересах людей и всех тех, кто работает в отрасли». – подчеркнула она.

/TOURBUS.RU