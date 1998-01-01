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03 сентября
Эксперты: «Это долгожданная новость, но смущает объем разрешенной перевозки»
Авиаперевозчики и туроператоры комментируют начало авиасообщения еще с тремя курортными направлениями
"Аэрофлот" работает над возобновлением регулярных рейсов в “открытые» с сегодняшнего дня ОАЭ, Египет и на Мальдивы, сообщила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.
"Аэрофлот" активно работает с авиационными властями ОАЭ, Мальдив и Египта по вопросу возобновления регулярных рейсов. Обсуждаются слоты, на двусторонней основе уточняются вопросы расписания и безопасности. Мы рассчитываем на решение вопросов в самое ближайшее время", — отметила спикер.
Авиакомпания S7 также готова возобновить рейсы в ОАЭ, сообщила сегодня представитель авиакомпании журналистам.
"S7 Airlines готова выполнять полеты по направлению Новосибирск — Дубай, однако на текущий момент порядок распределения частот не определен и нам не известен", — сказала она.
В свою очередь, представители турбизнеса назвали долгожданной новостью открытие авиасообщение с ОАЭ и Мальдивами, а вот возобновление рейсов в Каир, по мнению экспертов, ничего не даст рынку, так как добираться оттуда до Хургады и Шарм-аль-Шейха дорого и неудобно, - сообщает сегодня «Интерфакс».
"Это очень долгожданная новость, рынок был в ожидании с марта. Но смущает объем перевозки – два рейса в неделю в ОАЭ и Мальдивы, этого мало. И нас волнует вопрос, какого числа стартуют полеты. Авиакомпаниям обычно достаточно 2-3 дней, чтобы начать перевозку. В ближайшие день-два все станет известно", — заявил генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.
«Мальдивы – это круглогодичный и самый безопасный на сегодня отдых. Острова изолированы, новых случаев коронавируса там почти нет. Эмираты – тоже направление зимнего отдыха, и они сравнительно недалеко от России. Хорошие гостиницы сейчас там стоят недорого»" — добавил г-н Арутюнов.
Аналогичное мнение высказал и гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. "В Эмираты рынку нужны не два рейса в неделю, а 102. И не только из Москвы, а из 30 городов России, в первую очередь, из миллионников. На Мальдивы в сентябре двух рейсов достаточно, но с октября тоже будет мало", — сказал он.
По мнению г-на Мкртчяна, сентябрь можно считать месяцем для разгона: чтобы первые туристы полетели по этим направлениям, рассказали, что все хорошо. А в октябре начнется высокий сезон – и к этому времени может быть увеличено число рейсов и городов, если "тестовые" полеты пройдут удачно.
А вот открытие Египта опрошенные эксперты оценили сдержанно. "Все ждали открытия курортов, а разрешили только Каир. По сути, он нужен бизнесменам, дипломатам. Потому что добираться оттуда до курортов крайне затратно и неудобно. Египет был популярен как направление бюджетного отдыха, но в данных условиях дешевизны не будет даже близко", — заключил г-н Мкртчян.
Сегодня же компания Biletiх поделилась с нашим порталом статистикой по бронированию авиабилетов по трем открытым направлениям в прошлом году.
Так, для Мальдив доля бронирований от всех бронирований за границу в 2019 году составила 0,3%, средний чек на перелет из России туда-обратно в 2019 году – 55 975 рублей, среднее время пребывания российских туристов в стране – 11 дней, доля детей – 25,4%.
Для ОАЭ доля бронирований от всех бронирований за границу в 2019 году – 1,8%, средний чек на перелет из России туда-обратно – 23 180 рублей, среднее время пребывания российских туристов в стране – 8 дней, доля детей – 25,2%.
И наконец, по Египту доля бронирований от всех бронирований за границу в 2019 году составила 0,9%, средний чек на перелет из России туда-обратно в 2019 году – 59 019 рублей, среднее время пребывания российских туристов в стране – 16 дней, доля детей – 22,9%.
/TOURBUS.RU
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