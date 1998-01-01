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TUI собирается впервые поставить новогодние чартеры в Мурманск

Руководители «ТUI Россия» и Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве в развитии горнолыжного и экскурсионного туризма в регионе

Тарас Демура, генеральный директор "TUI Россия", и Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, провели встречу и подписали соглашение о сотрудничестве, - рассказали нам в пресс-службе туроператора. На встрече обсуждались вопросы необходимости благоустройства территорий вблизи объектов показа, развития инфраструктуры – аэропортовой и дорожной, чтобы увеличить доступность региона для туристов, мероприятия по продвижению региона, обмену опытом и обучению представителей местного турбизнеса, совместной экспертной работы, проектов корпоративно-социальной ответственности и другое.

Накануне руководитель «TUI Россия» побывал на полуостровах Рыбачий и Средний, также в рамках визита было запланировано посещение Териберки. Один из важнейших моментов, которому отводилось место в ходе обсуждения вопросов развития туризма в Мурманской области — экологическая безопасность, снижение нагрузки на природу от многочисленных посещений и очистка территории от мусора.

«Турист сейчас покупает турпакет, и хочет заранее понимать, что он хочет видеть, что он получит, каким образом будет осуществляться его сервис, поэтому мы должны из природных красот сделать туристический продукт, и это совместная работа туроператора, региональных властей, инвестора, который инвестирует в местную инфраструктуру. Симбиоз этих трех участников дает хороший эффект», — подчеркнул Тарас Демура.

«Сотрудничество с такими туроператорами как «TUI Россия» для Мурманской области — это трансформация наших идей, инициатив в практическую плоскость по развитию туриндустрии в регионе, - отметил Андрей Чибис. — И очень важно, что это не замена региональных туристических операторов, не замена местных компаний, а это совместная работа с местными компаниями, местными ребятами, местными предпринимателями, но «подтягивание» их уровня для формирования того продукта, который можно продавать туристу».

Как отметили в пресс-службе компании, в аналогичном формате «TUI Россия» уже успешно сотрудничает с туроператорами во многих регионах России. Самый яркий пример успешного сотрудничества крупного туроператора, региональных властей и турбизнеса – запуск чартерной программы в Бурятию минувшим летом.

Мурманская область также может войти в ассортимент чартерных направлений «TUI Россия». В ходе сегодняшней встречи стороны приступили к обсуждению возможности постановки чартеров на Новый год в Мурманск. Вероятно, скоро у туристов "TUI Россия" появится возможность кататься на лыжах в Хибинах, а вечерами любоваться северным сиянием — отметили в туркомпании.

/TOURBUS.RU