Новости Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, Дубаем и Мальдивами Напоминаем, на каких условиях российские туристы могут посетить страны, в которые теперь возобновляются полеты

Сегодня на сайте правительства РФ опубликовано распоряжение о возобновлении международного авиасообщения по еще трем направлениям. Теперь авиакомпании могут летать из России в Египет (Каир), ОАЭ (Дубай) и на Мальдивские острова (аэропорт Велана). Авиасообщение со Швейцарией также будет расширено. Согласно тексту документа, рейсы в Каир смогут выполняться три раза в неделю. Рейсы в ОАЭ и на Мальдивы – два раза в неделю. Отметим, что авиасообщение открывается на взаимной основе: рейсы будут выполнять как российские, так и иностранные перевозчики. «Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности», - говорится в сообщении правительства. Также принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю: два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва – Женева – Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих – Москва – Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю. Кроме того, принято решение о том, что россияне смогут без ограничений выезжать к родственникам, живущим за рубежом и нуждающимся в уходе. Иностранцам также разрешен многократный въезд в Россию для ухода за заболевшими. Что касается въезда на Мальдивы, то буквально вчера министр туризма республики Абдулла Маусум сообщил в Твиттере, что с 10 сентября для въезда в страну иностранным туристам понадобится предоставить отрицательный результат теста на COVID-19. Сделать его нужно не позднее, чем за три дня до поездки. Ранее по прилету в аэропорт Мале было достаточно показать только бронь в отеле, медицинские справки не требовали.

При этом, по данным департамента иммиграции Мальдивских островов, если в июле страну посетили всего 52 гостя из РФ, то в августе, вследствие открытия Россией международного авиасообщения с Турцией, турпоток из России на Мальдивские острова вырос сразу в 8,1 раз, составив 432 россиянина. Большинство из них попало на Мальдивские курорты уже на регулярных рейсах со стыковками. При въезде в Египет с 1 сентября всем прибывающим необходимо иметь на руках сертификат (справку) с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Сертификат должен содержать точную дату и время сдачи теста, быть выдан официальной лабораторией и составлен на на арабском или английском языках. Прибывающим в аэропорты курортных городов (Хургада, Шарм-Эль-Шейх, Марса-Алам и Таба) без сертификата с отрицательным результатом ПЦР-теста, будет разрешено пройти тестирование непосредственно по прибытии. Наконец, все туристы, планирующие поездку в Дубай, также должны предъявить перед посадкой на рейс справку из сертифицированной лаборатории об отрицательном тесте на коронавирус. Сделать тест нужно максимум за 96 часов до вылета. От сдачи тестов освобождаются дети до 12 лет и лица с серьезными заболеваниями. /TOURBUS.RU

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