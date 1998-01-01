Новости В Петербурге подвели итоги первой программы кэшбека за туры по России В новой программе приняли участие 54 турфирмы и около 160 отелей города на Неве

По данным главы Комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева, в программе кешбэка за туры в городе на Неве приняли участие 54 туристические фирмы и около 160 средств размещения разной категории, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Как считает чиновник, инициированная Ростуризмом программа стала «отличным маркетинговым инструментом для продвижения туристских возможностей регионов». При этом, как отметил Корнеев, программа дала дополнительный толчок и для повышения спроса на путешествия в Петербург. «Мы рады, что он вошел в число лидеров туристских направлений в рамках данной акции», - говорит он. При этом Сергей Корнеев уверен, что акцию необходимо продолжить и развивать в дальнейшем. «Эффект от нее будет возрастать, особенно для развития доступности и привлекательности туристских поездок в «низкий» сезон», - считает руководитель профильного комитета Смольного. Согласны с ним и представители сферы туризма и гостеприимства Северной столицы. Так, по оценке исполнительного директора компании «Невские сезоны» Кирилла Соколова, «продажи по программе есть, но они не так многочисленны, как могли бы быть». «Связано это, в основном, с очень коротким временем реализации большого проекта: за месяц очень трудно было успеть отладить весь этот механизм таким образом, чтобы он не давал никаких сбоев, – говорит он. - Очень надеемся на то, что впервые за многие десятилетия использованный инструмент будет применяться вновь и вновь: логично было бы воспользоваться им, к примеру, еще раз осенью, а затем и перед Новым годом». Соглашается с ним и вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова: она констатирует, что по ряду причин многие объекты размещения города на Неве не смогли принять участие в программе кэшбека. «Поскольку стоимость размещения должна была составлять не менее 25 тыс. рублей, а минимальное количество ночей – 4, это означало стоимость одной ночи не менее чем в 6 тыс. рублей. А это слишком много для малых средств размещения, – отмечает она. – Поэтому, к сожалению, принять участие в программе многие МСР по объективным причинам не смогли». К тому же для Петерубрга, в основном, характерны короткие туры продолжительностью в 3-4 дня, которые тоже не вписываются в программу кэшбека. «В этой связи было бы логично ее доработать таким образом, чтобы в нее могли включиться и те, кто в нее пока не попал», - считает Тамара Буйлова Подводя предварительные итоги действия программы, глава Ростуризма Зарина Догузова вчера сообщила, что участие в ней смогли принять около 60 тыс. россиян, которые приобрели туры и размещение стоимостью свыше 1,4 млрд рублей. При этом она выразила надежду на то, что программа будет продолжена, а ее параметры и механизм исполнения будут доработаны. «У нас есть на этот счет десятки идей. Мы знаем, как расширять и улучшать программу, - подчеркнула она. – Но уже сейчас можно сказать совершенно точно, что ее итоги можно считать позитивными». /TOURBUS.RU

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