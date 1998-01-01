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Thomas Cook стал китайской lifestylе-платформой

Компания Fosun Tourism Group рассказала о судьбе приобретенного год назад легендарного туристического бренда

Fosun Tourism Group, туристическое подразделение китайского холдингаFosun International, объявила о перезапуске бренда Thomas Cook качестве “lifestylе-онлайн-платформы”, - сообщает портал Сhina Тravel News.

Как напоминает портал, ведущая европейская туркомпания Thomas Cook, основанная в Великобритании около 180 лет назад, объявила о банкротстве год назад. Впоследствии компания Fosun Tourism приобрела права интеллектуальной собственности на использование бренда компании за 11 млн фунтов стерлингов.

Через год бренд Thomas Cook был преобразован компанией Fosun Tourism в новую онлайн-платформу, объединяющую продукты и услуги, предлагаемые Fosun Tourism. Новая платформа также будет привлекательна для продавцов, предоставляющих услуги в сфере lifestylе, чтобы напрямую связываться с потребителями.

На вопрос, чем новая система отличается от других ОТА-платформ, таких как Trip.com, Джим Цянь, председатель и главный исполнительный директор Fosun Tourism, ответил: «Она полностью отличается от других платформ. Как часть Fosun Tourism, Thomas Cook стремится создать экосистему, основанную на собственных продуктах. Однако продукты, которые он предлагает, предназначены не только для путешествий, но и представляют собой “образ жизни”».

По его словам, всего за два дня работы приложение Thomas Cook было скачано около 110 тыс. раз. В настоящее время приложение представляет собой первую версию, и будет разработано больше функций и продуктов для путешественников.

Например, в будущем платформа позволит путешественникам совершить поездку по Санье и одновременно покупать местные деликатесы.

Наряду с запуском новой платформы было объявлено о четырех новых связанных с Thomas Cook брендах отелей и курортах в рамках плана Fosun Tourism по укреплению экосистемы FOLIDAY.

По словам г-на Цяня, несмотря на то, что компания серьезно пострадал от вспышки Covid-19, Fosun Tourism продолжит инвестировать в развитие целевых турпрограммм.

/TOURBUS.RU