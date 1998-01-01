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02 сентября
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«Победа» возобновляет полеты из Казани в Анталью/ Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией/ Виолетта Тулич покинула компанию «Евроэкспо»


«Победа» возобновляет полеты из Казани в Анталью

Авиакомпания "Победа" с 17 сентября возобновит регулярные рейсы из Казани в Анталью, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Полеты будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Длительность перелёта составляет около четырех часов.

 

Как сообщалось ранее, с 1 августа РФ разрешила коммерческие пассажирские рейсы в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар, с 15 августа — в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан. При этом выполнять рейсы можно было только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 20 августа перечень аэропортов был расширен, в него вошли Казань, Калининград и Новосибирск.

Также сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines 2 сентября возобновила авиарейсы Казань - Стамбул.

 

Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией

Власти Польши исключили Россию из списка стран, с которыми из-за пандемии коронавируса запрещено прямое авиасообщение, сообщило вчера польское радио.

Наряду с Россией, запрет на прямые авиаперелеты снимается также с Китая, Франции и Хорватии.

 

Обновленный список правительства вступает в силу со среды. В нем 44 страны, включая Албанию, Аргентину, Бразилию, Израиль, Индию, Испанию, Мексику, США, Румынию и Черногорию.

На фоне нового всплеска COVID-19 в Польше, власти 8 августа вновь ввели строгие ограничительные меры, избегая при этом полного локдауна, отмечает радио.

 

Виолетта Тулич покинула компанию «Евроэкспо»

Как сообщила на своей странице в сети Фейсбук заместитель директора компании «Евроэкспо» по выставочным проектам и связям с госорганами Виолетта Тулич, она 1 сентбря покинула свой пост.

«Сегодня последний день моей работы в компании “Евроэкспо”. Проект “Отдых” стал частью моей жизни, моего сердца. А отрасль была и остается родной. Впереди новые и интересные страницы», - сообщила она. О новом месте работы г-жи Тулич пока что неизвестно.

 

Напомним, что в течение 25 лет, до минувшего года, Виолетта Тулич являлась директором Московской международной туристической выставки «Отдых».
В этом году выставка «Отдых-2020» пройдет с 8 по 10 сентября на новой площадке - в инновационном центре «Сколково».

/TOURBUS.RU




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