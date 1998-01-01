Новости Горячие новости «Победа» возобновляет полеты из Казани в Анталью/ Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией/ Виолетта Тулич покинула компанию «Евроэкспо»

«Победа» возобновляет полеты из Казани в Анталью Авиакомпания "Победа" с 17 сентября возобновит регулярные рейсы из Казани в Анталью, сообщает пресс-служба казанского аэропорта. Полеты будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Длительность перелёта составляет около четырех часов. Как сообщалось ранее, с 1 августа РФ разрешила коммерческие пассажирские рейсы в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар, с 15 августа — в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан. При этом выполнять рейсы можно было только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 20 августа перечень аэропортов был расширен, в него вошли Казань, Калининград и Новосибирск. Также сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines 2 сентября возобновила авиарейсы Казань - Стамбул. Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией Власти Польши исключили Россию из списка стран, с которыми из-за пандемии коронавируса запрещено прямое авиасообщение, сообщило вчера польское радио. Наряду с Россией, запрет на прямые авиаперелеты снимается также с Китая, Франции и Хорватии. Обновленный список правительства вступает в силу со среды. В нем 44 страны, включая Албанию, Аргентину, Бразилию, Израиль, Индию, Испанию, Мексику, США, Румынию и Черногорию. На фоне нового всплеска COVID-19 в Польше, власти 8 августа вновь ввели строгие ограничительные меры, избегая при этом полного локдауна, отмечает радио. Виолетта Тулич покинула компанию «Евроэкспо» Как сообщила на своей странице в сети Фейсбук заместитель директора компании «Евроэкспо» по выставочным проектам и связям с госорганами Виолетта Тулич, она 1 сентбря покинула свой пост. «Сегодня последний день моей работы в компании “Евроэкспо”. Проект “Отдых” стал частью моей жизни, моего сердца. А отрасль была и остается родной. Впереди новые и интересные страницы», - сообщила она. О новом месте работы г-жи Тулич пока что неизвестно. Напомним, что в течение 25 лет, до минувшего года, Виолетта Тулич являлась директором Московской международной туристической выставки «Отдых».

В этом году выставка «Отдых-2020» пройдет с 8 по 10 сентября на новой площадке - в инновационном центре «Сколково». /TOURBUS.RU









Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка