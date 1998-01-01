Вторая акция «Кэшбек за туры по России» состоится уже в этом году

Начальник управления государственных турпроектов Ростуризма рассказала о проблемах, сопровождавших реализацию новой программы и о планах по ее продолжению

«Мы совершенно точно планируем провести второе окно продаж в рамках этого проекта, поскольку субсидия правительства выдана на 2020 год», заявила, участвуя в онлайн-выставке «Знай наше: осень-зима 2020», начальник управления государственных туристских проектов Ростуризма Елена Лысенкова.

При этом она уточнила, что второй этап программы кэшбека состоится в этом году, но точные даты еще не определены. - сообщает наш специальный корреспондент.

Рассказывая о ходе реализации проекта, эксперт пояснила, что средний размер возврата туристам, по предварительным данным, составляет 16-18% от стоимости тура. «Сейчас со всеми заинтересованными сторонами мы обсуждаем детали улучшения механизма реализации программы, - констатировала Елена Лысенкова. - Есть полная уверенность в том, что в следующее окно он станет лучше, чем был в первый раз».

При этом, по ее словам, речь идет как о «технологии выкладки турпродукта «на полку», так и о процессе информирования о нем. «Очевидно, что и то, и другое нуждается в улучшении», – считает представитель Ростуризма.

По ее оценке, много проблем обнаружилось, например, в технологии взаимодействия между продавцами и покупателями туров. «Можно с уверенностью говорить о том, что это взаимодействие стало своего рода мини-MBA для отрасли, поскольку все стороны процесса получали новые знания и осваивали новые навыки,. – полагает эксперт. - К примеру, много вопросов вызвала потребность в формировании «пакетов» со стороны отелей, которые этого делать не привыкли».

Однако, по ее словам, конечный потребитель как раз был заинтересован в приобретении не только размещения отдельно, но и комплексного туристического продукта под «ключ».

«Много вопросов возникло и по практике использования системы «Мир», - подчеркивает начальник управления государственных туристских проектов Ростуризма Елена Лысенкова. – Дело в том, что для этого появилась настоятельная необходимость использовать интернет-эквайринг. Из 4,5 тыс. операторов, которым было отправлено приглашение принять участие в программе, на предложение откликнулись только 1,5 тыс., а в результате приняли участие менее половины».

Как считает специалист, произошло это как раз из-за того, что многие операторы оказались технически и технологически не готовы к использованию такого инструмента, поскольку применяемые ими технологии попросту не позволяют этого делать.

Однако, по ее мнению, практика первого «окна» оказалась очень полезной для всех сторон. И второе «окно продаж», информация о котором должна появиться довольно скоро, может быть гораздо более успешным со всех сторон.

/TOURBUS.RU