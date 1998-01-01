Греция пустит россиян. Но только тысячу человек

Как сообщают сегодня РИА «Новости», Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, по квоте до 500 человек в неделю. Об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели, с 00:01 часов (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.

Напомним, что на сегодня Греция — практически единственная страна ЕС, которая выдает россиянам туристические визы.

При этом россияне могут попасть в страну только через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (Крит), имея отрицательный тест на коронавирус и ваучер с подтверждением брони номера в гостинице.

Тест на COVID-19 должен быть сделан за 72 часа до прибытия в Грецию в государственных или частных сертифицированных лабораториях.

Авиакомпании обязаны проверить справку об отсутствии COVID-19 перед посадкой пассажира, а в случае ее отсутствия – запретить посадку. В случае проведения при прилете выборочного теста на COVID-19, россиянин до выдачи результатов лабораторного исследования не должен покидать место своего временного проживания под угрозой штрафа в пять тыс. евро.

Прилетающие россияне также должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну. Действующая форма PLF с QR-кодом считается необходимым документом для въезда через любой въездной пункт страны для всех иностранцев.

Как напоминает сегодня АТОР, авиасообщение с Грецией приостановлено с марта. С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за рубежа, но Россия не включена в список стран, из которых разрешены прилеты. Также непонятно, насколько инициатива Греции в отношении России согласована с властями ЕС, которые по-прежнему не рекомендуют странам Евросоюза открывать границы для большинства третьих стран, включая Россию.

«Греция заявила о готовности возобновить авиасообщение с Россией. Теперь это предложение должна изучить российская сторона, и дать соответствующий ответ. Мы надеемся, что с учетом благоприятной эпидемиологической обстановки в Греции и жестких мер контроля, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, решение российских властей будет положительным», – отметил генеральный директор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди, которого цитирует АТОР.

Сейчас же, как поясняет Димитрис Харитидис, управляющий директор «TEZ Tour Греция», совершить авиаперелет стыковочным маршрутом через Турцию не получится, так как рейсов между Афинами и Стамбулом нет. Также нет подробностей о том, как будет греческой стороной будет контролироваться выполнение установленной российской квоты в 500 человек.

«Вряд ли кто-то из туроператоров на таких условиях рискнет строить какие-либо серьёзные планы по направлению и формировать полетные программы», – говорит Димитрис Харитидис.

С такой точкой зрения соглашается и Филипп Обручев-Миронов, руководитель группы субмассовых направлений туроператора «Интурист»: «С точки зрения напоминания о себе, как об одном из важнейших летних туристических направлений Греция поступает очень мудро. Мы готовимся к росту запросов по турам в Грецию, однако понимаем, что при отсутствии прямой полётной программы и жёстких ограничениях в продажи эти запросы конвертирована не будут».

При этом Димитрис Харитидис, на которого ссылается АТОР, сообщил, что, по его информации, квота на Россию будет впоследствии увеличена, а ограничение по количеству туристов будет временным на первых этапах восстановления турпотока между странами в условиях, связанных с рисками распространения COVID-19.

/TOURBUS.RU