Выросло число школьников, которые первого сентября «задержались» на курортах

Симферополь, Сочи и Анапа стали самыми популярными курортами для школьников и их родителей, которые решили пропустить 1 сентября в 2020 году, сообщили нам сегодня в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

"Доля «прогульщиков» — тех, кто пропустит 1 сентября, — увеличилась в этом году с 6 до 7,5%. Наиболее популярные места для того, чтобы пропустить первые дни школы — Симферополь, Сочи, Анапа. Причем, популярность Анапы по сравнению с прошлым годом выросла с 9 до 15%", — рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что в 2019 году в ТОП-3 городов, в которых задерживались школьники в начале учебного года, входила Москва, но в этом году привлекательность столицы упала в два раза. Зато в 2020 году в топ-10 популярных направлений впервые вошел Калининград.

Среди популярных направлений также оказались Геленджик, Краснодар, Петербург, Минеральные Воды и Новосибирск.

"Симферополь, Сочи и Анапа также стали самыми популярными направлениями для отдыха школьников в летние каникулы. Вместе эти три города собрали около 50% всего летнего пассажиропотока и почти 60% школьников, которые куда-то полетели этим летом", — сообщили в пресс-службе.

Причем, в Анапе школьников было больше всего – 14,3% от общего потока. В Симферополе, Сочи и Геленджике – 12-13%, в Краснодаре – 11,7%.

"Москва также вошла в топ популярных летних направлений, но стала менее востребована для поездок как со школьниками, так и в целом. Доля билетов, проданных в столицу, сократилась в сегменте школьных поездок с 11% до 6%, а по всем категориям путешественников — с 14% до 8%. А доля именно школьников на этом направлении — одна из самых низких в топ-10", — отметили в сервисе.

В компании также рассказали, что цены на авиабилеты в целом снизились, особенно по топовым южным направлениям. "К примеру, средний чек за полет из Москвы в Симферополь и обратно составил 13,4 тыс. рублей (-20% по сравнению с 2019 годом). В Сочи билеты подешевели на 23% — до 12,3 тыс., в Анапу – на 29%, до 12,7 тыс.", — отметили в пресс-службе.

Еще одна тенденция-2020 – сокращение сроков поездок. Если в прошлом году семейные туры со школьниками чаще покупали на 14 дней, то в этом году – на 7-10 дней.

/TOURBUS.RU