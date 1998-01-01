Курорты Северного Кавказа радуют стопроцентной загрузкой

В ходе пресс-тура журналисты познакомились с тем, как курорты Кавминвод, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии успешно преодолевают «коронавирусный кризис»

С 20 по 23 августа группа тревел-журналистов ведущих российских изданий посетила Карачаево-Черкесию, курорты Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) и Кабардино-Балкарию, чтобы оценить туристические возможности северокавказского региона после начала восстановления внутреннего туризма.

В настоящее время туризм на Северном Кавказе – как и во многих других регионах – «расхлебывает» последствия пандемии. Так, согласно статистике, турпоток в некоторых субъектах упал более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Но, тем не менее, представители регионов смотрят на будущее с оптимизмом. И их ожидания вполне обоснованы: за летние месяцы многие курорты региона получили полную загрузку.

Первой «точкой» осмотра, сразу же после прилета в аэропорт Кавминвод, стал крупнейший многофункциональный выставочный центр СКФО - «Минводы ЭКСПО». Открывший свои двери в ноябре 2019 года, он уже стал одной из самых популярных и востребованных конгресс-площадок региона. Общая площадь выставочных залов – 32 659 кв м.

Следуя дальнейшим маршрутом, группа посетила курортный комплекс «Архыз», расположенный на высоте 1450 м над уровнем моря. Как оказалось, летний отдых на горных курортах России – отличный способ провести активно отпуск или выходные дни.

Любителям трекинга эти места известны давно, но с началом строительства поселка Романтик, - Архыз стал одним из самых популярных горных курортов, победив в номинации «Лучший молодой курорт России 2016».

Что касается лечебных курортов Кавказских минеральных вод – то здесь, как оказалось, рассчитывают выйти на уровень 2019 года или даже его превысить в самое ближайшее время. По словам главы Железноводска Евгения Моисеева, который провел с группой небольшую экскурсию по курорту, - они практически достигли 100% загрузки.

На данный момент в Железноводске открылись 22 здравницы, которые заполнены отдыхающими на 100%. Ещё два ведомственных санатория продолжают оставаться закрытыми. Надо отметить, что за последнее время Железноводск сделал огромный цифровой шаг в развитии инфраструктуры, став первым российским городом-курортом, в котором начали применяться «умные» технологии городского управления.

Сегодня для горожан и гостей города разработаны мобильный гид и туристический онлайн-портал, а в самых активных точках города установлены интерактивные информационные киоски с навигацией и подробной информацией. Также, с начала пандемии в цифровую платформу системы была добавлена информация о COVID-19.

Жители и туристы могут получить полную информацию о профилактике заражения коронавирусом, рекомендациях Роспотребнадзора, работе краевого координационного совета по противодействию инфекции – информация обновляется дважды в сутки.

Также, в ходе пресс-тура в Кисловодске был продемонстрирован кисловодский «Визит-Центр» - своего рода цифровой музей, посвященный одной из главных достопримечательностей города – Кисловодскому парку.

Там же прошла презентация курорта с участием представителей Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, а также КМКР и компании Liminera, которая с 2015 года выпускает здесь линейку косметики на основе знаменитой сульфидно - иловой тамбуканской грязи.

Заключительной точкой пресс-тура стала Кабардино-Балкария, чьим главным брендом, несомненно, является Эльбрус. Группе продемонстрировали прекрасные рекреационные возможности региона, - термальный комплекс «Гедуко» и популярное место для любителей активного туризма и ценителей прекрасных горных пейзажей - парк «Флай Чегем», до которого от Чегемских водопадов группа добиралась на старых добрых «УАЗиках».

По словам министра курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурата Шогенцукова, буквально сразу же, после открытия республики, к ним буквально «хлынули» турпотоки из соседних областей, Москвы и некоторых других российских регионов. Большую часть турпотока в республике составляют именно активные туристы. Сегодня к подножью Эльбруса приезжают не только любители высотных восхождений, но и обычные туристы. Не смогли пропустить в рамках своего турне эту точку и журналисты.

Сегодня любой желающий может подняться на высоту 3750 м на подъемнике и посмотреть на Приэльбрусье с высоты. Главное, чтобы повезло с погодой и гора не скрылась за плотным слоем тумана, как, к сожалению, произошло в этот раз.

В целом, На Северном Кавказе рассчитывают достойно выйти из «коронавирусной» ситуации и встретить сезон-2021 с минимальными потерями.

/TOURBUS.RU