В «Клео Тур»/«Санвэй» утверждают, что ущерб от банкротства не превысит 50 млн руб, но агентства в это не верят

С прекатившим работу крупным Центром бронирования могли работать до семисот турагентств

Ущерб от остановки деятельности центра бронирования "Клео Тур" (юрлицо ООО "Санвэй") не превысит 50 млн рублей, заявил вчера в интервью "Интерфаксу" совладелец компании Максим Пузанков.

Напомним, что екатеринбургский центр бронирования "Клео Тур" на прошлой неделе объявил об остановке деятельности из-за пандемии коронавируса. Компания заявила, что средств, вырученных от расторжения договоров с поставщиками и продажи имущества хватит для покрытия ущерба туристов и предложила кредиторам направлять требования для составления реестра.

При этом в Ассоциации туроператоров России заявили, что ущерб от банкротства компании может достичь 100-200 млн рублей.

"На данный момент процедура банкротства еще не начата. Может быть, ущерба от остановки деятельности центра бронирования "Клео Тур" и сервиса онлайн-бронирования туров и перелетов Tour-box.ru не будет. В любом случае, сумма составит не более 50 млн рублей", — заявил между тем г-н Пузанков.

Отвечая на вопрос, пострадают ли туристы из-за произошедшего, г-н Пузанков отметил, что «таких людей может быть несколько десятков, это не сотни и не тысячи.

Эти туристы не смогли улететь на отдых, потому что турагенты за них не доплатили. Сейчас ситуация такова, что условно пострадавшими можно назвать именно турагентов: половине из них пришлось доплачивать, чтобы туры клиентов все-таки состоялись. Они с туристами сами договариваются. А мы со своей стороны решаем вопросы с турагентами».

Между тем сегодня пострадавшие от остановки деятельности центра бронирования "Клео Тур" турагенты заявили, что ущерб превысит озвученные совладельцем компании Максимом Пузанковым 50 млн рублей.

"Как группа пострадавших от деятельности ООО "Санвэй" турагентов заявляем, что ущерб превышает 50 млн рублей. Сейчас большинство связываются с туроператорами, уточняют задолженности со стороны ООО "Санвэй" по заявкам, на ближайшие вылеты производят оплаты своими денежными средствами или средствами туристов, которые готовы повторно заплатить за туры", — сообщила представитель группы Мария Слукина.

Она добавила, что у каждого турагента есть доказательства полной оплаты со своей стороны ООО "Санвэй", датированные январем — февралем (заявки по раннему бронированию) и далее. Обязательства со стороны турагентов были выполнены в срок.

"Кроме того, пострадали не десятки туристов, а тысячи. Уменьшать количество пострадавших за счет того, что их туры сейчас оплачивают агенты, неэтично", — подчеркнула г-жа Слукина.

По ее словам, предложения ООО "Санвэй" турагентам собирать документы, высылать на почту и ждать занесения в реестр требований кредиторов – «утопия», поскольку ООО "Санвэй" не объявил себя банкротом и на ликвидацию не подал.

«После этих событий доверие агентств к центрам бронирования сильно пошатнулось. Однако, судя по ситуации с «Клео Тур», ненадолго. Эксперты говорят о том, что с этой компанией работало 450-700 агентств. Всегда в подобных случаях возникает вопрос, почему турагенты продолжают работать через подобные структуры.

Причин несколько. В основном, это практикуют небольшие компании, которым трудно выполнить объем продаж, необходимый для прямого сотрудничества с туроператором. Плюс повышенная комиссия и отсутствие обязательств по планам продаж», — отметила, в свою очередь, сегодня пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

/TOURBUS.RU