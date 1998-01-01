Новости «Интурист» нашел способ начать полеты в Турцию из Кавминвод и Екатеринбурга Уже 5 сентября туроператор начнет новые рейсы в Анталью с Урала и Кавказа с технической посадкой в Ростове

Как рассказали нашему порталу в пресс-службе компании «Интурист», «Уже с начала сентября пересадочные рейсы в турецкую Анталью с технической посадкой в аэропорту Ростова-на-Дону будут осуществляться дважды в неделю по средам и субботам из Минеральных вод и три раза в неделю по четвергам, воскресеньям и понедельникам из Екатеринбурга. Все рейсы выполняются на крыльях партнерской авиакомпании Red Wings. Туристам не придется получать и снова сдавать багаж. В аэропорту Платов пассажиры должны будут выйти в аэропорт с ручной кладью, пройти паспортный контроль, после чего они смогут вернуться в самолет и продолжить путешествие до Антальи. Для стыковочных вылетов из Кавказских минеральных вод и Екатеринбурга в Анталью будет возможно восстановление старых броней и перенос бронирований 2021 года на этот год без доплат». Турагенты по всем вопросам, связанным с переносами заявок с вылетами из других городов на вылеты из Минвод и Екатеринбурга и существующими доплатами могут обратиться к региональному куратору в офисах туроператора или оставить обращение в заявке в личном кабинете, - добавили в компании. Как уточнили в компании, для стыковочных вылетов из Минеральных вод и Екатеринбурга в Анталью будет возможно восстановление старых броней и перенос бронирований 2021 года на этот год без доплат. Исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин отметил в этой связи: «Турецкие курорты были одним из самых востребованных зарубежных направлений у туристов на Урале и на Северном-Кавказе. В то же самое время мы понимаем, что открытия международных рейсов из аэропортов этих регионов пока нет на повестке дня. Если опыт со стыковочными рейсами окажется удачным, мы распространим его и на другие города вылета в ещё не охваченных регионах». Как уточняет сегодня Ассоциация туроператоров, программы полетов начнутся уже 5 сентября, по данным системы бронирования «Интуриста» недельные туры на стыковочных рейсах в Анталью через Ростов-на-Дону из Екатеринбурга стоят от 57 034 руб. на двоих (отель 3*, питание «все включено»). Цены на аналогичные туры из Минеральных вод ожидаемо ниже – от 46 573 р. на двоих в отеле 3* «все включено». /TOURBUS.RU

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