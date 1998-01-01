Туроператоры оценивают объемы продаж на внутреннем рынке в 30-50% от прошлогодних

Несмотря на заметный рост внутреннего туризма, он завершившимся летом так и не «дотянул» до прошлогоднего уровня

Несмотря на наличие большого числа отдыхающих в разных регионах страны, организаторы поездок уверены, что общие объемы реализации туров не дотягивают и до половины прошлогодних, - cообщает наш петербургский корреспондент.

«Значительная часть туристов сейчас путешествует самостоятельно, и поэтому доля организованного туризма остается относительно невысокой», - полагает большая часть экспертов.

О том, что в ряде регионов дела идут неплохо, свидетельствуют многие. В частности, министр культуры и туризма в правительстве Калининградской области Андрей Ермак констатирует, что «июль и август 2020 года у нас продавались на уровне, характерном для 2018-го с Чемпионатом мира по футболу».

«Курортные отели на побережье были загружены на 98%, да и в самом Калининграде уровень загрузки гостиниц составил около 97%, - оценивает он. – Несмотря на то, что сезон в целом характеризуется небольшой глубиной бронирования, на сентябрь тоже продано не менее 75% объемов размещения. Поэтому, прошедшие после отмены ограничений два месяца считаем для туризма вполне успешными».

В Петербурге гостей тоже вроде бы хватает: во время разведения мостов, к примеру, на набережных «яблоку негде упасть». Однако исполнительный директор компании «Невские сезоны» Кирилл Соколов констатирует, что «август 2020-го - это примерно 25% от объемов за аналогичный период 2019-го».

«Полностью верить в то, что сезон будет еще долгим и тем самым ситуация выправится, я бы не стал, - говорит он. - Общие результаты и скомканного сезона, и года в целом в Петербурге очень зависят от погоды: если она окажется хорошей - можно надеяться, что гости приедут в октябре и даже ноябре. А если нет - притока туристов ожидать трудно».

Поддерживает мнение коллеги и руководитель группы компаний «Петротур» Игорь Мазулов. «Действительно наблюдается увеличение интереса клиентов к внутреннему туризму: на туры по России рост спроса в этом году двукратный, – замечает он.

– У нас наибольшим спросом пользовались поездки в Калининградскую область, но хорошие продажи есть и в Адыгею, в Казань и по Золотому кольцу. Однако это составляет всего 40% оборота от уровня прошлогодних продаж».

«Если трезво оценивать ситуацию, сезон 2020 года для туризма города фактически потерян, - считает вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова. – Ведь самые лучшие месяцы, май и июнь, упущены.

Сейчас туристическая жизнь в Северной столице, особенно после отмены ограничений на работу ресторанов и получение разрешения на экскурсионную деятельность, оживилась, однако ожидать хотя бы приближения к былым результатам пока не приходится».

В этой связи прогнозы на годовые результаты остаются неутешительными: в лучшем случае, по итогам 2020 года Петербург выйдет на половину турпотока 2019-го. В худшем - он потеряет до 70% потока гостей и, соответственно, все участники туристического рынка не досчитаются доходов.

Впрочем, о доходах в данном случае говорить можно с большой натяжкой: по оценке Тамары Буйловой, несмотря на все меры поддержки (особенно федерального уровня), которые были реализованы в отношении малых средств размещения, по итогам года до 15% таких объектов могут и вовсе обанкротиться.

«Рынок медленно, но восстанавливается, однако скоро наступит 1 октября и придется сполна платить по отложенным на время долгам», - констатирует она.

/TOURBUS.RU