Таиланд продлил режим ЧП до конца сентября

Как сообщили нашему порталу в Туристическом управлении Таиланда (ТАТ), в соответствии с текущей ситуацией вокруг распространения вируса COVID-19 власти Королевства в пятый раз одобрили продление действия Указа о чрезвычайном положении в период с 1 по 30 сентября 2020 г.

Всего на данный момент в стране зафиксировано 3412 случаев заболеваня коронавирусом, из них уже 3252 человек полностью выздоровели.

Информация о продлении режима была опубликована в газете Royal Thai Gazette 28 августа. Согласно заявлению властей, продление чрезвычайного положения по-прежнему необходимо, чтобы предотвратить вторую волну заболевания, пока в мире не зарегистрирована сертифицированная вакцина от COVID 19.

При этом правительство признало необходимость поэтапного ослабления мер контроля, что позволит населению постепенно вернуться к повседневной жизни.

Также согласно статье, власти Таиланда продолжают регистрировать рост числа тайских и иностранных граждан, въезжающих в Королевство на особых условиях.

Прибывающие граждане являются жителями страны или иностранными путешественниками, которые получили свидетельство о въезде в страну в посольствах или консульствах Таиланда за рубежом, а также другие необходимые документы, которые требуются в соответствии с приказом Центра управления ситуацией COVID-19 (CCSA).

Между тем, Туристическое управление Таиланда хотело бы напомнить всем путешественникам, что международные аэропорты и границы Таиланда пока закрыты для иностранных туристов.

Однако туристический сектор страны постепенно восстанавливается и как только ситуация с COVID-19 во всём мире улучшится, путешествия в «страну улыбок» для всех категорий граждан вновь станут доступны.

Пока же Министерство здравоохранения страны просит соблюдать необходимые меры предосторожности для снижения риска коронавирусной инфекции. К ним относятся сохранение социального дистанцирования, ношение маски и частое мытье рук. Также следует избегать тесного контакта с другими людьми, особенно с уязвимыми категориями граждан, такие как пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, что вчера стало известно, что Ассоциация отелей Таиланда (THA) обратилась к властям страны с просьбой разрешить въезд иностранных туристов, заявляя, что в противном случае многие небольшие предприятия гостиничной сферы вынуждены будут закрыться.

При этом правительство Таиланда 1 октября запускает пилотный проект по возвращению иностранных туристов на Пхукет. Как считают в министерстве туризма и спорта, если он сработает на острове, его можно будет запустить и в других провинциях страны.

Как ранее сообщал "Интерфакс", условия въезда на Пхукет будут очень жесткими. Так, иностранцы должны прибывать только прямыми рейсами, через другие аэропорты страны въезд невозможен. Они должны провести на Пхукете не менее 30 дней, 14 из которых будут соблюдать карантин в номере отеля. Параллельно необходимо сдать 2 ПЦР-теста на коронавирус. Только после соблюдения всех этих условий возможны экскурсионные поездки по острову и другие развлечения.

Границы Таиланда закрыты для иностранных туристов с начала апреля. Власти несколько раз заявляли, что откроют авиасообщение с некоторыми странами, которые успешно справляются с коронавирусом, но так этого и не сделали.

/TOURBUS.RU