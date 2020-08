Новости Горячие новости Ассоциация отелей Таиланда просит вернуть в страну туристов/ Авиакомпания El-Al сегодня совершила первый в истории рейс в ОАЭ/ Венгрия вновь закрывает границы

Ассоциация отелей Таиланда просит вернуть в страну туристов Ассоциация отелей Таиланда (THA) обратилась к властям страны с просьбой разрешить въезд иностранных туристов, в противном случае многие небольшие предприятия гостиничной сферы вынуждены будут закрыться. "Президент THA Мариса Сукосол Нунбахди заявила, что правительство должно рассмотреть варианты возвращения туристов из определенных стран или городов, используя маркетинговые акции. Кроме того, она попросила предоставить финансовую помощь пострадавшим от пандемии предприятиям в сфере туризма, так как многие из них не смогли ее получить", — пишет издание The Tiger. Портал напоминает, что правительство Таиланда 1 октября запускает пилотный проект по возвращению иностранных туристов на Пхукет. Как считают в министерстве туризма и спорта, если он сработает на острове, его можно будет запустить и в других провинциях страны. Как ранее сообщал "Интерфакс", условия въезда на Пхукет будут очень жесткими. Так, иностранцы должны прибывать только прямыми рейсами, через другие аэропорты страны въезд невозможен. Они должны провести на Пхукете не менее 30 дней, 14 из которых будут соблюдать карантин в номере отеля. Параллельно необходимо сдать 2 ПЦР-теста на коронавирус. Только после соблюдения всех этих условий возможны экскурсионные поездки по острову и другие развлечения. Границы Таиланда закрыты для иностранных туристов с начала апреля. Власти несколько раз заявляли, что откроют авиасообщение с некоторыми странами, которые успешно справляются с коронавирусом, но так этого и не сделали. Авиакомпания El-Al сегодня совершила первый в истории рейс в ОАЭ Самолет израильской авиакомпании El-Al сегодня вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона в Абу-Даби, сообщает издание The Times of Israel. На борту Boeing 737-900 находятся высокопоставленные официальные лица США и Израиля. В составе американской делегации среди прочих советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен и зять Трампа Джаред Кушнер. Израильскую делегацию представляет советник по вопросам национальной безопасности Меир Бен-Шаббат. Этот авиарейс стал первым в истории прямым коммерческим авиарейсом из Израиля в ОАЭ. Полет продлится 3,5 часа и пройдет, в том числе, над территорией Саудовской Аравии, что раньше также было невозможно. В августе власти Израиля и ОАЭ сообщили, что договорились о нормализации отношений. Ожидается, что официальное соглашение между государствами будет подписано позже в этом году в США. ОАЭ стала третьей арабской страной, согласившейся на мир с Израилем. Венгрия вновь закрывает границы Власти Венгрии приняли решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября для сдерживания распространения коронавируса, сообщают европейские СМИ. Жители Венгрии, возвращающиеся на родину, должны будут в обязательном порядке отправляться на карантин. Только после того, как результаты двух анализов на COVID-19 будут отрицательными, ограничения для них будут отменены. В последние дни в Венгрии регистрируют больше новых заболевших. В пятницу сообщалось о 132 новых случаях заражения, в четверг — 91, днем ранее — 73. Показатель за минувшие сутки стал самым высоким для Венгрии с пика пандемии. В общей сложности в Венгрии зарегистрировано 5,5 тыс. случаев COVID-19, около 600 человек скончались впоследствии заражения инфекцией. /TOURBUS.RU

