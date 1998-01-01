Новости Из-за банкротства центра бронирования «Санвэй» - «Клео Тур» могут пострадать несколько сотен туристов Эксперты разошлись в оценке ущерба, причиненного банкротством крупного екатеринбургского агрегатора туров

Ущерб от банкротства центра бронировния "Клео Тур" и сервиса онлайн-бронирования туров и перелетов Tour-box.ru может составить 100-200 млн рублей, а число пострадавших туристов – несколько сотен, - сообщает «Интерфакс». Напомним, что крупный центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо ООО "Санвэй") в четверг объявил об остановке деятельности из-за пандемии коронавируса. Компания заявила, что средств, вырученных от расторжения договоров с поставщиками и продажи имущества хватит для покрытия ущерба туристов и предложила кредиторам направлять требования для составления реестра. Ранее большой резонанс на рынке получили банкротства центров бронирования "РоссТур" и Polar Tour. Как считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс», предварительно речь может идти о сумме в размере 100-200 млн рублей. "Проблема в том, что еще до объявления об остановке деятельности компания закрыла доступ в личные кабинеты своим партнерам-агентствам, и теперь они не могут посмотреть число заявок на туры. Кроме того, выяснилось, что большинство заявок, сделанных за последнее время, остались неоплаченными – компания получила деньги от турагентств, но не перевела их туроператорам", — сказала она. В то же время исполнительный директор Уральской ассоциации турагентств Михаил Мальцев заявил, что не понятно, будут ли какие-то пострадавшие вообще, так как туроператоры в основном деньги за забронированные туры получили. "У нас есть информация, что некоторые крупные туроператоры сейчас аннулируют личные кабинеты турагентов, у которых есть подтверждения заявок. Это безусловно действия противозаконные: операторы таким образом хотят сказать, что заявок не было, и они вне зоны ответственности", — сказал он. В компании Anex Tour сообщили, что сейчас оценивают объем бронирований, поступивших от "Клео Тур". "Все туристы, чей отдых оплачен, будут отправлены на отдых. По предварительной оценке, таких 65% от общего числа поступивших заявок. По заявкам с частичной оплатой мы предлагаем доплату или аннуляцию тура с возвратом денег", — сказали в компании. Исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин рассказал, что брони от "Клео Тур" у туроператора есть, но их немного. "Мы мало сотрудничали с "Клео". В связи с остановкой деятельности компании полностью оплаченные заявки будут выполнены, а полностью не оплаченные – аннулированы", — сказал он. Туроператор Coral Travel также сообщил о небольшом числе заявок, причем большинство из них – либо полностью, либо частично оплачены. Исполнительный директор "Альянса турагентств" Наталия Осипова считает, что оценить масштаб ущерба пока сложно. Но в условиях пандемии коронавируса вряд ли он будет сравним с тем, который нанесли туристам прошлые случаи остановки деятельности подобных центров бронирования. "Когда-то "Санвэй" был достаточно крупным центром бронирования, но в последние полтора года работал вяло из-за не очень хорошей репутации. Так что сравнивать эту ситуацию с уходом "РоссТура" нельзя. Эта история еще раз показывает, что нам необходима электронная путевка, чтобы бизнес был прозрачным. Электронная путевка могла бы показать не только ущерб, но и реальное количество оплаченных заявок", — подчеркнула г-жа Осипова. /TOURBUS.RU

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