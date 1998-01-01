Новости Профессионалы туризма просят повторить акцию «Кэшбек за туры по России» За неделю по данной программе было реализовано туров на сумму 1,4 млрд руб.

Как сообщает Ростуризм, в минувшую пятницу, 28 августа — в последний день акции по предоставлению кешбэка при покупке туров по России, на сайте Мирпутешествий.рф наблюдался пик количества посетителей. При этом «происходила конверсия визитов в реальные покупки туров». Так, в последний день акции Ростуризма и платежной системы «МИР» у двух третей опрошенных туроператоров фиксировался рост продаж, сопоставимый с всплеском в первый день акции. У другой части компаний продажи характеризовались, как ровные на протяжении всей акционной недели. По информации аналитической службы АТОР, на неделе 21-28 августа продажи туров по России по сравнению с аналогичным периодом 2019 года у туроператора «Алеан» выросли на 73%, у туроператора «Интурист» - на 45%, у «Дельфина» и туроператора «ПАКС» - на 40%, у «Тари Тур» - на 14%. При этом, по данным ряда крупных туроператоров с большими объемами реализованных туров, средний чек по приобретенным турам с кешбэком колеблется в районе 50-57 тысяч рублей. На этом фоне общественные объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой повторить, в том числе в будущем году действие программы субсидирования внутреннего туризма, в рамках которой туристам начисляется кэшбек на туры по России. Письмо подписали руководители Российского союза туриндустрии (РСТ), Ассоциации туроператоров России (АТОР), Российской гостиничной ассоциации (РГА), комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, комиссии РСПП по туристской индустрии. Авторы документа, который опубликовал «Интерфакс», выражают благодарность правительству за реализацию программы субсидирования внутреннего туризма и указывают, что проект поможет и в освоении новых туристских направлений. "Понятно, что программа кэшбека в сфере туризма запускалась Ростуризмом и АО "Национальная система платежных карт" в срочном порядке, поэтому времени на всестороннюю ее подготовку, включая масштабную рекламу и решение всех технических вопросов, просто не было. И, тем не менее, реализация с 20 по 28 августа 2020 г. по данной программе туров на сумму более 1 млрд руб., свидетельствует о ее исключительной востребованности", — подчеркивается в письме. В связи с этим его авторы предлагают повторить акцию в ближайшее время, а затем перевести продажи в режим нон-стоп на той же электронной площадке, включая реализацию туров на следующий год. "Это позволит не только повысить загрузку российских курортов и гостиниц в очень трудный для них период, сохранить рабочие места, повысить налоговые поступления, но и создать по-настоящему эффективный механизм поддержки потребителей, расширив возможности путешествовать и оздоравливаться на отечественных курортах нашим соотечественникам с относительно невысоким уровнем доходов", — говорится в письме. Авторы документа также просят Мишустина рассмотреть возможность переноса на будущий год части выделенных на реализацию программы бюджетных средств, если до конца текущего года их не удастся освоить в полном объеме и надеются на продолжение программы в последующие годы. Напомним, что распродажа туров по России с кэшбеком на сайте Мирпутешествий.рф проходила с 21 по 28 августа. В программе участвовало около 2 тыс. туроператоров и отелей и, по данным Ростуризма, по состоянию на пятницу туров с кэшбеком было приобретено на сумму около 1,4 млрд рублей. /TOURBUS.RU

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