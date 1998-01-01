Петербург неожиданно обошел Москву по числу бизнес-туристов

Эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб» проанализировали бронирования отелей представителями бизнеса на территории России в июле и августе 2020 года, выяснив, как изменился спрос и предпочтения деловых туристов.

Оказалось, что они медленно, но верно возвращаются к докоронакризисным параметрам, - cообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Оценка аналитиков показала, что уже в июле общее число ночей в российских отелях, которые были забронированы представителями бизнеса, выросло более чем в 2 раза по сравнению с июнем и составило 41% от объемов бронирований июля 2019 года. Эксперты отметили, что в августе показатель вырос еще на 22% (по сравнению с июлем) и достиг 47% объемов бронирований августа 2019-го. Однако последствия кризиса все еще ощущаются не только в объемах, но и в стремлении бизнес-туристов к экономии.

Так, если в пятизвездочных отелях останавливались лишь 5% деловых путешественников, а на отели уровня 4* пришлось 35% бронирований, в трехзвездочных гостиницах деловые туристы провели 43% ночей. Причем падение спроса на отели категории 5* достигло в августе 66% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

«Смещение спроса в пользу более экономичных отелей явно заметно, - констатирует Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб». - Если во втором квартале 2019 года на отели категории 5 и 4* приходилось 7% и 38% всех бронирований соответственно, в аналогичном периоде 2020-го эти показатели уменьшились до 4% и 25%».

По ее мнению, это объясняется не только сокращением тревел-бюджетов, но и увеличением доли командировок в регионах, где существенно ниже число отелей высоких категорий. «Падение объемов бронирования, а также смещение спроса в пользу более экономичной категории отелей продолжит негативно сказываться на гостиничном рынке России, - считает она. – Ведь деловые путешественники обеспечивают загрузку отельной инфраструктуры независимо от сезона. И, что немаловажно для отельеров, в будние дни».

Еще одной характерной для текущей ситуации чертой эксперты считают тот факт, что в августе рейтинг городов, наиболее популярных с точки зрения бронирования отелей деловыми путешественниками, вернулся к «доковидным» показателям.

В частности, города из российских регионов, связанные с добычей и обработкой природных ресурсов, наиболее сильно востребованные во время карантина в связи с непрерывностью производства, в основном, покинули топ-10 рейтинга.

Стоит напомнить: в разгар кризиса «сырьевые» города порой обходили в нем даже столицы, однако теперь все вернулось на круги своя.

Причем интересно, что в августе Петербург с незначительным преимуществом впервые обошел Москву по числу ночей, которые деловые путешественники провели в отелях города. Так, в последний месяц лета рост спроса на отели Северной столицы у бизнес-туристов составил 64%, тогда как Москва переместилась на вторую строчку: число ночей, которые деловые путешественники провели в столичных гостиницах, достигло лишь 23% от объема бронирований августа 2019 года.

Что касается регионов, спрос на размещение в Екатеринбурге вырос в августе более чем в три раза, и с шестой позиции в июле столица Урала переместилась на третье место рейтинга. Четвертую строчку занял Краснодар (рост числа бронирований деловых путешественников в отелях города составил 47%), а количество ночей, которые деловые путешественники провели в Уфе, выросло почти вдвое (она поднялась с 10 места в июле на пятое в августе). Занимавший ранее 15 строчку Красноярск переместился на шестое место за счет двукратного роста спроса, число деловых путешественников, отправившихся в августе в Казань, выросло на треть (столица Татарстана заняла седьмую строчку), а на восьмом месте оказался Нижневартовск (объем бронирований объектов размещения в этом городе вырос на 75% и он поднялся с 21-ой позиции).

Кроме них, в топ-10 рейтинга востребованности городов РФ деловыми туристами входят Нижний Новгород (остался на уровне июля) и Новосибирск, где число забронированных ими ночей выросло на 52% (город перешел на 10 строчку с 24-го места).

При этом Елена Ублиева, исполнительный директор Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), констатирует, что рост показателей делового туризма во многом сдерживается ограничениями, до сих пор действующими в ряде регионов РФ.

«Поскольку нередко проведение массовых мероприятий, к которым чаще всего относят конгрессы и ярмарки, там запрещено, это не позволят отрасли восстанавливаться быстрее, - считает она. – В этой связи было бы справедливо выделить их в отдельную категорию, тем самым облегчив и ускорив «перезапуск» делового туризма».

/TOURBUS.RU