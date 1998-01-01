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Lufthansa в сентябре совершит шесть рейсов между Москвой и Франкфуртом/ Министр туризма Болгарии примет участие в открытии выставки «Отдых-2020»/ Генконсульство России в Анталье предупредило туристов-любителей антиквариата

Lufthansa в сентябре совершит шесть рейсов между Москвой и Франкфуртом

Авиакомпания Lufthansa в сентябре этого года планирует шесть специальных пассажирских рейсов между Москвой и Франкфуртом-на-Майне, сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании. Планируются рейсы с вылетами 3-4, 10-11 и 17-18 сентября. Билеты из Франкфурта в Москву смогут забронировать только граждане России и иностранцы, имеющие специальное разрешение на въезд в Россию. Обратные рейсы доступны только иностранцам и гражданам РФ, имеющим вид на жительство в стране назначения.

"Выполнение этих рейсов зависит от наличия достаточного спроса и получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов, — отметил представитель Lufthansa. — Пассажиры уже сейчас могут забронировать и приобрести билеты через сервисный центр, но окончательное решение о том, будет ли выполнен рейс, будет приниматься за семь дней до каждой планируемой даты вылета с размещением соответствующих объявлений".

С апреля Lufthansa выполнила 15 спецрейсов между Франкфуртом и Москвой.

Министр туризма Болгарии примет участие в открытии выставки «Отдых-2020»

Корреспондент «Новой газеты» на Балканах Геннадий Габриэлян передаёт для «Турбизнеса»:

«Среди основных целей моего предстоящего визита в Москву – углубление двустороннего сотрудничества в области туризма, сохранение позиций Болгарии как приоритетной туристической дестинации для российских туристов в условиях продолжающейся пандемии и готовность нашей страны встретить россиян во время предстоящего зимнего туристического сезона 2020 и летнего туристического сезона 2021 годов», - заявила вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова в телефонном разговоре с послом России в Софии.

Обсуждалось её предстоящее участие в официальном открытии международной выставки «Отдых Leisure-2020». Болгария является страной-партнером этого форума, который пройдёт с 8 по 10 сентября.

Россия продолжает оставаться среди важнейших рынков для болгарского туризма, и министерство туризма делает «всё возможное для гарантирования лучших условий для российских туристов и российских туроператоров, предлагающих Болгарию как приоритетную дестинацию», заверила г-жа Николова.

Министр туризма подчеркнула, что министерство туризма, министерство здравоохранения и все региональные инспекции здравоохранения страны строго следят за соблюдением противоэпидемических мер во всех отелях и ресторанах.

Также министр в очередной раз попросила российского посла оказать содействие по возобновлению авиасообщения между двумя странами, отмечает портал rus.bg.

Генконсульство России в Анталье предупредило туристов-любителей антиквариата

Генконсульство России в Анталье предупредило об участившихся случаев задержания российских туристов, пытающихся вывезти в багаже из Турции старинные предметы и археологические артефакты.

"В последнее время участились случаи задержания российских граждан турецкими службами таможенного и пограничного контроля, связанные с обнаружением в багаже туристов предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность (археологические находки, элементы барельефов и мозаик, антиквариат возрастом более 100 лет и пр.), а также этнографическую ценность (старинные предмета быта турецкой деревни: утюги, ключи и пр.)", — сообщает дипмиссия.

Как подчеркивают дипломаты, по местным законам значительная часть выставленных на реализацию в Турции предметов старины и этнографии может свободно продаваться внутри страны, но не подлежать вывозу за рубеж. "Турецким законодательством по борьбе с незаконным вывозом предметов старины, произведений искусства и артефактов предусмотрено уголовное преследование нарушителей и лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет", — подчеркивает Генконсульство.

В связи с этим дипмиссия рекомендует туристам воздерживаться от приобретения предметов старины в любых местах, кроме специализированных магазинов, имеющих соответствующие лицензии, а также обязательно требовать и сохранять товарные чеки и квитанции на приобретенные предметы.

/TOURBUS.RU