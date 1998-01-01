Распродажа туров по России с кэшбеком завершается сегодня

Эксперты обсуждают, почему туры с кэшбеком приобрели лишь около 50 тыс. россиян, что заметно меньше ожидавшегося

Распродажа туров по России с кэшбеком на сайте мирпутешествий.рф завершится сегодня вечером. Как сообщает Ростуризм, в программе приняли участи около двух тыс. туроператоров и отелей. По состоянию на четверг туры с кэшбеком приобрели около 50 тыс. россиян на 900 млн рублей.

Между тем, 50 тыс. туристов – это далеко не три млн, о которых говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, представляя программу 10 августа. При этом организаторы смогли задействовать для выплат туристам лишь 1,2% из имеющегося финансового ресурса (180 млн рублей из 15 млрд, выделенных правительством). Чтобы задействовать весь ресурс, по подсчетам РТС, необходимо было за неделю продаж путевок на 75 млрд руб.

Между тем, Ростуризм сообщает, что Краснодарский край, Крым и Ставропольский край лидируют по объему продаж бронирования гостиниц с кэшбеком.

"Краснодарский край лидирует по объему бронирования отелей в рамках программы кэшбека на путешествия по России. Всего в регионе забронировано отелей на 43 млн рублей. Средний чек составляет 57,7 тыс. рублей, средняя продолжительность пребывания – 9 ночей.

На втором месте – Республика Крым, где забронировано отелей на 30,2 млн рублей, средний чек составил 56,9 тыс. рублей, а среднее пребывание – также 9 ночей", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Третье место, по данным ведомства, занял Ставропольский край. Общая стоимость бронирований через сайт мирпутешествий.рф в этом регионе составила 25,5 млн рублей, средний чек – 82,4 тыс. рублей, а продолжительность пребывания – 11 ночей.

По данным туроператоров-членов АТОР, самые популярные направления, куда приобретаются туры по акции с кешбэком также Краснодарский край, Крым и Ставрополье (Кавминводы), туры в эти регионы возможны, напомним, лишь с 1 октября. Также в числе востребованных регионов для туров по России с кешбэком – Московская область, Алтайский край, Санкт-Петербург, Тюменская область, Казань, Калининград. Интерес туристы проявляют также к санаториям Башкирии, средней полосы России и Курганской области.

Эксперты считают, что для достижения лучших показателей организаторам акции стоит продлить ее и отменить все ограничения по срокам покупки, выплачивая кешбэк за туры от одной ночевки по цене от 10 тыс. рублей, а не от 25 тыс.

При этом, как напомнимли сегодня в Российском союзе туриндустрии, еще 31 июля почетный президент РСТ Сергей Шпилько направил Зарине Догузовой письмо, в котором выразил мнение, что предложенный формат реализации туров по России мало знаком нашему потребителю, поэтому такой распродаже должна предшествовать масштабная рекламная кампания.

Но даже в этом случае реализовать турпродукт на 15 млрд рублей за столь короткие сроки по нераскрученному каналу может быть проблематично, говорилось в письме. «На случай, если эти предположения подтвердятся, просим заранее запланировать пролонгацию распродажи или ее повторение. Если и в этом случае станет понятно, что такой формы продаж для реализации программы в целом недостаточно, просим перевести акцию в режим постоянного функционирования вплоть до первой декады декабря включительно», – писал Сергей Шпилько.

Как отметил сегодня Сергей Шпилько, «Предвидеть проблемы с освоением средств, выделенных на программу кэшбэка, было несложно, поскольку запускалась она в пожарном порядке в условиях кризиса. Но главное, что Ростуризм предложил новый механизм, весьма перспективный для решения одной из основных проблем нашего рынка – продаж в межсезонье. А расширение границ сезона, в свою очередь, необходимое условие повышения инвестиционной привлекательности индустрии гостеприимства».

По его мнению, продажи за шесть дней почти на миллиард рублей говорят, скорее, о востребованности такой формы стимулирования спроса. Поэтому проект заслуживает поддержки и продолжения, в идеале – продаж в режиме нон-стоп, переходящих на следующий год. Это позволит стимулировать ранние продажи, столь важные в условиях снижения реально располагаемых доходов населения.

А оптимизированный график распродаж в следующем году в сочетании с хорошей рекламой помогут создать по-настоящему эффективный инструмент поддержки и потребителя, и бизнеса.

«Считаю целесообразным обратится в правительство с предложением перенести средства на финансирование кэшбэка на следующий год, если они не будут полностью освоены в этом», – заключил г-н Шпилько.

/TOURBUS.RU