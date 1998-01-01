Новости РЖД помогает развивать внутренний туризм Среди новинок — «туристический» абонемент и новые скоростные экспрессы

Российские железные дороги (РЖД) продолжают идти навстречу потребностям туристов: на днях было объявлено о целой серии новых предложений, способствующих развитию внутреннего туризма, - сообщает наш специальный корреспондент. Так, с 1 сентября вводится в обращение новый абонементный билет «Туристический» на Витебском направлении Октябрьской железной дороги, входящей в состав РЖД. Он ориентирован исключительно на туристов и будет действителен для проезда в пригородных поездах всех категорий (в т. ч. поездах категории «Комфорт») в пределах двух популярных у гостей города на Неве маршрутов Петербург - Царское Село и Петербург - Павловск. У новинки есть несколько особенностей: билет «Туристический» будет действовать в течение календарных суток для проезда в направлении «туда» и «обратно», воспользоваться им можно только при наличии группы численностью от пяти человек, а стоить он будет примерно на 18% дешевле, чем при использовании обычных разовых расценок. В частности, цена «туристического» абонемента на маршрут Петербург - Царское Село составляет 80 рублей, а поездка туда и обратно в Павловск обойдется в 90. По сообщению железнодорожников, абонементный билет «Туристический» можно оформить как в день поездки, так и за 10 дней до в билетных кассах на Витебском вокзале Петербурга. Кроме этого, РЖД сделала желающим отправиться в путешествие из Петербурга еще несколько интересных предложений. Так, на днях между Петербургом и Будогощью (поселок в Ленинградской области) запустили скоростной поезд ЭД4М (составы этой серии используют в проекте «Аэроэкспресс»), а 1 сентября железнодорожники решили провести специальную акцию, приуроченную к Дню знаний, на поездах «Сапсан». Благодаря первой новинке добраться в «глубинку» Ленинградской области станет возможно с большим комфортом, а акция в День знаний позволит существенно сэкономить, так как распространяется на все поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой, Петербургом и Нижним Новгородом. В частности, стоимость билета из Петербурга в Москву начинается от 1898 рублей, из Петербурга в Нижний Новгород - от 2625 рублей, а из Нижнего в Москву можно будет доехать за 1048 рублей (цена билета зависит от класса обслуживания и категории места). А школьникам железнодорожники обещают дарить памятные подарки в виде пеналов с логотипом поезда. РЖД поможет туристам добраться и на концерт композитора и пианиста Павла Андреева, который 5 сентября даст уже ставший традиционным концерт в Горном парке «Рускеала». Зрелище и звук действительно ожидаются уникальными: раз в году рояль, на котором он играет, спускают на воду в Мраморном каньоне, а подсветка делает шоу завораживающим. В этом году компанию пианисту составит скрипач Андрей Проказин, инструмент которого также зазвучит в каньоне. Чтобы увидеть шоу, туристам не придется ехать на перекладных: специально для гостей из Петербурга 5 сентября РЖД назначили дополнительный прямой рейс скоростного поезда «Ласточка», который прибудет как раз к началу концерта в Мраморном каньоне. «В последнее время РЖД действительно идет навстречу интересам туристов и турбизнеса, - оценивает новинки глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – Если раньше добиться каких-либо скидок у этого перевозчика было делом очень трудным, сейчас он сам нередко делает выгодные предложения как конечным потребителям, так и партнерам». /TOURBUS.RU

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