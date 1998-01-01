“Ресторанные улицы Петербурга” понесли ощутимые потери, но по-прежнему ждут туристов

В центре Северной столицы закрылись до 25% ресторанов, но профессионалы сферы гостеприимства ждут «возрождения» в мае 2021 года

По данным международной консалтинговой компании Colliers International, в период с марта по август 2020 года на четырех основных ресторанных улицах Петербурга закрылось каждое десятое заведение общественного питания. Однако потери рестораторов оказались меньше ожидаемых, а места, освободившиеся после закрытия ряда баров, были тут же заняты другими заведениями, - сообщвет наш корреспондент в городе на Неве.

Аналитики, проанализировав работу баров, ресторанов, кафе и кондитерских на четырех ресторанных улицах Петербурга (Белинского, Некрасова, Жуковского и Рубинштейна), оценили потери общепита в 15 заведений (т. е. примерно в 10% от общего объема).

При этом больше всего (6 и 5 соответственно) потеряли улицы Жуковского и Некрасова, в то время как на наиболее популярной у гостей Петербурга улице Рубинштейна фактически закрылась всего пара заведений. Включая, к примеру, хорошо известный туристам бар Dovlatov.

Причем, по оценке Владимира Каличава, руководителя департамента услуг для ритейлеров Colliers International, половина из закрывшихся заведений оказалась барами. «Концепция классического бара не располагает достаточной вариативностью для удовлетворения потребностей окружающего покупательского трафика, - констатирует он. - В отличие от кафе и ресторанов, их возможности были ограничены, что привело к сложностям в оплате аренды и заработной платы».

По его мнению, основными причинами закрытиия заведений общепита стали необходимость выплачивать арендную плату в период простоя, отсутствие резервного фонда и невозможность переориентироваться в формат доставки. Однако тот же Dovlatov закрылся не из-за коронакризиса, а по причине давнего конфликта с жителями улицы Рубинштейна, которым постоянное пребывание на главной ресторанной магистрали Петербурга вовсе не нравится.

По оценкам аналитиков, говорить о том, что «все пропало», не стоит. Во-первых, несмотря на то, что закрылось каждое десятое заведение, объем их «падежа» в целом соответствует средним показателям. Так, если в нынешнем году полугодовой показатель ротации равен 10%, в 2019 году он доходил до 9%.

Во-вторых, вместо старых запускают новые проекты. Так, взамен рыбного ресторана Morskoj та же команда открыла заведение грузинской кухни Q’veli, на месте «Фарш и Бочка» группа Dreamteam открывает итальянское кафе «Форно Браво», а взамен бара Bez Uma появился бар «Пробка».

По словам Дмитрия Грозного, главы профильного ресурса MarketMedia, некоторые экспертные оценки показывают, что в России возобновили работу 84% заведений, а в Петербурге – 86%.

При этом, участвуя 14 августа в «круглом столе» «Что ждет ресторанный бизнес осенью?», Лина Боголюбова, замдиректора Центра развития и поддержки предпринимательства, заявила о том, что «в Петербурге 2370 организаций этого профиля уведомили нас о возобновлении деятельности и получили QR-коды. Не сомневаюсь в скором возрождении отрасли в полном масштабе.

Вместе с тем Леонид Гарбар, президент Федерации рестораторов и отельеров - Северо-Запад, заявил, что «как представитель бизнеса, ориентированного на туризм, я думаю, что следующий сезон для нас начнется только в мае 2021 года».

/TOURBUS.RU