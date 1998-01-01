Венгрия - страна-партнёр Workshop «Турбизнес»

Венгрии присвоен статус «Страны-партнёра» самых популярных и широких по географии российских деловых мероприятий в сфере туризма.

Венгерское национальное управление по туризму стало партнером осенней серии Workshop «Турбизнес». Венгрии присвоен статус «Страны-партнёра» самых популярных и широких по географии российских деловых мероприятий в сфере туризма.

Как отмечает представитель Венгерского национального управления по туризму в России Виталий Избрисов, «за последние несколько лет поток российских туристов в нашу страну динамично растет. При этом особенно приятно, что в минувшем году количество туристов из России заметно увеличилось не только в Будапеште, но на всех популярных термальных курортах, в том числе в Хевизе и Хайдусобосло.

После открытия границ и восстановления российского турпотока в Венгрию, что, я уверен, произойдет уже скоро, повышенный интерес россияне вновь будут проявлять, как к санаторно-курортному отдыху, так и к поездкам в Будапешт и его окрестности.

При этом в новых условиях большим спросом, скорее всего, станут пользоваться услуги, ориентированные на «обособленный» спрос - авторские программы, пешие экскурсии, активные туры».

Все посетители деловых встреч «Турбизнес» в 35 городах их проведения смогут получить информационные брошюры, представляющие различные виды отдыха в Венгрии, включая экскурсионный, оздоровительный и гастрономический туризм.

Напомним, что workshop «Турбизнес» успешно проводятся уже более 20 лет в регионах России и в странах ближнего Зарубежья. Осенняя серия мероприятий стартует 14 сентября и охватит 35 городов России и стран СНГ.

В этом году запланированы следующие маршруты профессиональных роудшоу:

14-16 сентября Белгород - Воронеж - Липецк

21-25 сентября Ижевск – Казань – Самара – Уфа – Оренбург

28 сентября - 2 октября Астрахань — Волгоград - Ростов-на-Дону — Краснодар - Пятигорск

5-9 октября Пермь - Екатеринбург - Челябинск - Тюмень - Сургут

13-16 октября Иркутск - Красноярск - Новосибирск - Омск

19-23 октября Нижний Новгород – Владимир — Кострома - Ярославль - Тверь

26-30 октября Архангельск – Санкт -Петербург – Калининград – Минск

2-3 ноября Нур-Султан – Алма-Ата

4 ноября Баку

5 ноября Ереван

Подробно о предстоящих деловых мероприятиях