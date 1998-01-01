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27 августа
Остается четыре дня до окончания номинирования на профессиональную премию Russian Business Travel & MICE Award - 2020

Открытое онлайн-голосование за заявленных номинантов стартует уже 1 сентября


Понедельник 31 августа – последний день выдвижение номинантов на 11-ю профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award – 2020. 

В этом году ведущие игроки российского рынка MICE и делового туризма состязаются в 11 основных и одной специальной номинации. Как всегда, наиболее острая борьба ожидается в номинациях «Лучшая региональная конгрессная  гостиница», «Лучшая альтернативная площадка для деловых мероприятий», «Лучший организатор конференций», «Лучший организатор инсентив-программ» и «Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма».

 

1 сентября  стартует следующий этап конкурса – открытое онлайн-голосование за заявленных номинантов. Этап голосования в этом году будет компактным и продлится до 15 сентября.

После этого к выбору лучших в каждой номинации приступят организаторы премии и сто ведущих экспертов рынка - академиков MICE.

Этот механизм определения победителей RBT&MA хорошо зарекомендовал себя в прошлом году. Его отличают прозрачность, объективность и возможность исключения из лидеров, компаний, «накручивающих» голоса.

 

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов премии  пройдет 8 октября в рамках традиционного масштабного события индустрии встреч Всероссийского Дня MICE.

 

Заявку на номинирование можно подать здесь.

 

Подробная информация на сайтах:

mice-award.ru

miceday.ru


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