Доминикана будет пускать туристов без предварительного теста на коронавирус и обеспечит их бесплатной страховкой

Власти Доминиканской Республики обнародовали комплекс мер безопасности, которые будут предприняты для восстановления иностранного туризма, сообщили сегодня в пресс-службе министерства туризма республики.

План правительства предусматривает комплекс мер по обеспечению здоровья и безопасности местных жителей и гостей. Они будут применяться ко всей отрасли, включая не только отели, но и рестораны и бары.

"С конца сентября по прибытии в страну путешественникам, отобранным методом случайной выборки, будут проводиться экспресс-тесты, например, дыхательный тест на наличие коронавируса. Как только эта мера будет введена в действие, требование о предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус будет отменено. Однако до тех пор оно остается в силе", — рассказали в пресс-службе.

Также для туристов вводится бесплатное страхование. "Всем туристам, прибывающим в отели, на временной основе будет предоставлен план помощи, включающий страховое покрытие на случай чрезвычайных ситуаций, телемедицинскую помощь, проживание и расходы на изменение рейсов или дат обратного вылета в случае заражения.

Эта страховка будет предоставляться посетителям бесплатно до декабря 2020 года и будет полностью оплачена доминиканским государством", — сообщили в министерстве.

В ведомстве также сообщили, что в рамках комплекса мер безопасности сотрудники отелей и все поставщики товаров, работ и услуг будут проходить санитарно-эпидемиологической контроль, регулярно сдавать тесты на коронавирус и следовать специальному протоколу в отношении входа и выхода с территории.

Социальное дистанцирование и использование масок будет обязательным в период пребывания посетителя в стране.

"Правительство заявило, что протокол находится в процессе сертификации Всемирным советом по туризму и путешествиям WTTC (The World Travel & Tourism Council), присваивающим туристическим направлениям и объектам печать безопасности Safe Travels, и французской компанией Buró Veritas, которые являются мировыми лидерами в инспекционно-сертификационной деятельности сектора", — добавили в министерстве.

Эксперты позитивно оценили планируемые Доминиканой нововведения. - сообщает сегодня АТОР. Так, Алена Хитрова, руководитель PR-отдела туроператора ANEX Tour, отметила, что

«заявленное отсутствие необходимости предоставления справки при въезде – показатель заинтересованности в российском турпотоке. Мы надеемся, что скоро ситуация нормализуется и туристы снова смогут путешествовать в Доминикану».

Настроена позитивно и Галина Лысенко, директор представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь.

«Мы надеемся на скорое возвращение массовых российских туристов в Доминиканскую Республику. Однако пока сроки возобновления авиасообщения между странами не известны. А потому и делать прогнозы относительно сроков открытия не представляется возможным», - заключила Галина Лысенко.

Отметим, что 2019 году Доминиканскую республику посетили около 8 млн иностранных туристов, из них почти 200 тыс. российских.

/TOURBUS.RU