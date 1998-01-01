|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
27 августа
Доминикана будет пускать туристов без предварительного теста на коронавирус и обеспечит их бесплатной страховкой
Стали известны новые меры правительства Доминиканской Республики по восстановлению иностранного турпотока
Власти Доминиканской Республики обнародовали комплекс мер безопасности, которые будут предприняты для восстановления иностранного туризма, сообщили сегодня в пресс-службе министерства туризма республики.
План правительства предусматривает комплекс мер по обеспечению здоровья и безопасности местных жителей и гостей. Они будут применяться ко всей отрасли, включая не только отели, но и рестораны и бары.
"С конца сентября по прибытии в страну путешественникам, отобранным методом случайной выборки, будут проводиться экспресс-тесты, например, дыхательный тест на наличие коронавируса. Как только эта мера будет введена в действие, требование о предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус будет отменено. Однако до тех пор оно остается в силе", — рассказали в пресс-службе.
Также для туристов вводится бесплатное страхование. "Всем туристам, прибывающим в отели, на временной основе будет предоставлен план помощи, включающий страховое покрытие на случай чрезвычайных ситуаций, телемедицинскую помощь, проживание и расходы на изменение рейсов или дат обратного вылета в случае заражения.
Эта страховка будет предоставляться посетителям бесплатно до декабря 2020 года и будет полностью оплачена доминиканским государством", — сообщили в министерстве.
В ведомстве также сообщили, что в рамках комплекса мер безопасности сотрудники отелей и все поставщики товаров, работ и услуг будут проходить санитарно-эпидемиологической контроль, регулярно сдавать тесты на коронавирус и следовать специальному протоколу в отношении входа и выхода с территории.
Социальное дистанцирование и использование масок будет обязательным в период пребывания посетителя в стране.
"Правительство заявило, что протокол находится в процессе сертификации Всемирным советом по туризму и путешествиям WTTC (The World Travel & Tourism Council), присваивающим туристическим направлениям и объектам печать безопасности Safe Travels, и французской компанией Buró Veritas, которые являются мировыми лидерами в инспекционно-сертификационной деятельности сектора", — добавили в министерстве.
Эксперты позитивно оценили планируемые Доминиканой нововведения. - сообщает сегодня АТОР. Так, Алена Хитрова, руководитель PR-отдела туроператора ANEX Tour, отметила, что
«заявленное отсутствие необходимости предоставления справки при въезде – показатель заинтересованности в российском турпотоке. Мы надеемся, что скоро ситуация нормализуется и туристы снова смогут путешествовать в Доминикану».
Настроена позитивно и Галина Лысенко, директор представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь.
«Мы надеемся на скорое возвращение массовых российских туристов в Доминиканскую Республику. Однако пока сроки возобновления авиасообщения между странами не известны. А потому и делать прогнозы относительно сроков открытия не представляется возможным», - заключила Галина Лысенко.
Отметим, что 2019 году Доминиканскую республику посетили около 8 млн иностранных туристов, из них почти 200 тыс. российских.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72