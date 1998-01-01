Costa Cruises: Жизнь на борту претерпит серьезные изменения

Ведущая европейская круизная компания представила новые правила, которые позволят путешествовать на кораблях Costa максимально безопасно для здоровья

В преддверии возобновления круизов ведущая европейская круизная компания Costa Cruises представила «Протокол безопасности Costa» (Costa Safety Protocol), который позволит путешествовать на кораблях Costa максимально безопасно для здоровья, - рассказали нам в пресс-службе холдинга.

Документ разработан в соответствии с главными мировыми и национальными принципами здравоохранения при участии группы независимых научных экспертов в области общественного здравоохранения и включает полный комплекс мер и процедур для обеспечения безопасности членов экипажа по возвращении на работу на борт кораблей, в процессе бронировании круиза, при посадке и высадке в порту, жизни и медицинского обслуживания на борту и во время береговых экскурсий.

Прежде всего Costa осуществляет предварительное обследование и тестирование каждого члена экипажа на наличие Covid-19 – сначала в стране вылета берутся два мазка на исследование и далее по прибытии в Италию сдаётся третий тест; те, у кого был подтвержден отрицательный результат, допускаются на борт при соблюдении 14-дневного периода карантина.

За состоянием здоровья экипажа наблюдают, ежедневно измеряя температуру, и берут на исследование тест-мазок каждый месяц.

Для безопасности гостей многие процедуры будут цифровизированы, например, пассажиры смогут зарегистрироваться в круиз онлайн и пройти сертификацию, а также забронировать дополнительные услуги с помощью специального приложения MyCosta.

Каждая посадка и высадка гостей во всех портах остановки судна, включённых в маршрут, будет сопровождаться медицинской проверкой и измерением температуры, а на борту пассажиры смогут проверить своё состояние в любое время суток с помощью электронных устройств самообслуживания.

Социальная дистанции будет соблюдаться в каждом круизном терминале, количество человек в группах на береговых экскурсиях уменьшится, автобусы будут отправляться поэтапно и дезинфицироваться до и после каждой поездки.

Жизнь на борту также претерпит изменения, благодаря новым процедурам – прежде всего за счет сокращения числа гостей на борту, что станет гарантией соблюдения надлежащей дистанции и позволит избежать большого скопления людей.

Использование масок будет обязательным в помещении, в то время как на открытом воздухе это будет необходимо в ситуациях, когда дистанцирование невозможно, в соответствии с правилами, действующими на суше.

Внутренние и внешние палубы кораблей будут чаще мыться и дезинфицироваться с использованием специальных средств, дополнительные дезинфекционные дозаторы разместят в регистрационной зоне. Бортовые вентиляционные системы оснастят новыми фильтрами, обеспечивающими высокую эффективность фильтрации свежего воздуха, подающегося снаружи, минимизируя рециркуляцию внутреннего.

Развлекательные программы и кейтеринг претерпят изменения в соответствии с новыми стандартами безопасности.

Развлекательных шоу на борту в течение дня станет больше, что позволит увидеть их большему количеству небольших групп пассажиров. Что касается общественного питания, рестораны самообслуживания работать не будут, все блюда гостям будет подавать персонал Costa.

Бортовая медицинская помощь будет доступна круглосуточно для всех гостей и членов экипажа.

Медицинские услуги при обращении с симптомами гриппа или затрудненным дыханием будут оказываться бесплатно для всех гостей, им также предоставят специальную страховку.

Для строгого соблюдения новых санитарных норм будут созданы специальные учебные модули и внедрены соответствующие системы управления судном, - заключили в компании.

/TOURBUS.RU