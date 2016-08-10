Новости Страховщик обвинил обанкротившуюся компанию «Робинзон-турс» в недобросовестности Страховая компания «Лексгарант» подробно объяснила, почему «прекращение туроператорской деятельности ООО «Туристическая фирма Робинзон-турс» не является страховым случаем»

В ответ на многочисленные обращения со стороны туристов и партнеров САО «Лексгарант» распространило информацию, в которой дан расширенный комментарий ситуации вокруг прекращения в июне деятельности российской компании «Робинзон-турс», - сообщает наш специальный корреспондент. В частности, в документе говорится, что «прекращение туроператорской деятельности ООО «Туристическая фирма Робинзон-турс» не является страховым случаем по договору страхования ответственности туроператора в связи с тем, что исключение из Единого федерального реестра наступило по основаниям, не связанным с невозможностью исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта», поскольку «этот факт прямо вытекает из приказа Ростуризма №199-Пр-20 от 07.07.2020 г.». «Немаловажным фактом является то, что ассоциация «Турпомощь» не объявила о проведении сбора требований в связи с выплатами из фонда персональной ответственности туроператора «Робинзон-турс» на основании постановления Правительства РФ от 10.08.2016 г. N 779 ввиду отсутствия публичного заявления туроператора о прекращении туроператорской деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств», – констатирует страховщик. «Между тем «Робинзон-турс» разослал своим туристам два письма: первое о прекращении туроператорской деятельности, а второе - с информацией о «фактическом банкротстве», - замечает он. - И в обоих случаях предложил туристам обращаться за возмещением в страховую компанию. Примечательно, что во втором письме «Робинзон-турс» указывает, что «обязанность по возмещению вреда на ООО «Туристическая компания «Робинзон-турс» не может быть возложена, поскольку его ответственность застрахована по договору обязательного страхования». «Подобные действия «Робинзон-турс» рассматриваем как умышленную дезинформацию туристов относительно их прав, – делает вывод страховая компания. - В юриспруденции нет понятия «фактическое банкротство». «Рорбинзон-турс» не признан банкротом по суду и нет официальных сведений о том, что в отношении него начата процедура банкротства». Далее страховщик отмечает, что о том, что «договор САО «Лексгарант» с «Робинзон-турс» не является договором обязательного страхования ответственности». «Робинзон-турс» подменяет понятия, так как добровольное страхование имеет иные, нежели обязательное страхование последствия, – уверены в компании. - Все вышеизложенное не могла не знать администрация «Робинзон-турс», что является основанием рассматривать действия туроператора как нежелание возвращать денежные средства туристам и как попытку присвоения денежных средств с целью неосновательного обогащения». «Еще одним фактором сомнения в добропорядочности туроператора можно считать систему финансовой отчетности и ведения бухгалтерского учета, которые далеки от установленных законодательством норм, – отмечают также в страховой компании. - В страховую компанию поступили заявления туристов, находящихся под влиянием дезинформации туроператора. Исходя из отчетов «Робинзон-турс», количество обязательств перед туристами, подлежащих исполнению на 1 мая 2020 года, составляло всего 32 турпутевки. При этом на 13 мая 2020 года туроператор имел на счетах многомиллионные остатки. Нами получено около 500 заявлений туристов. Каким образом за короткий период, с мая по начало июля, в ситуации пандемии, число туристов возросло более чем в 15 раз, остается загадкой». «Сравнительный анализ финансовых документов, полученных от «Робинзон-турс», с документами, полученными от туристов «Робинзон-тур», позволяет предположить, что имеется оборот наличных денег по приходным кассовым ордерам, не отраженный в бухгалтерском учете, – уверены в компании. - Отсутствие в бухгалтерском учете туроператора денежных средств по приходным кассовым ордерам не позволит туристам доказать факт легитимной оплаты приобретенной турпутевки». «Таким образом, налицо недобросовестные действия туроператора, – делают вывод в САО «Лексгаратн». - И это, к сожалению, уже сложившаяся практика, которая повторяется из раза в раз при уходе туроператоров с рынка вне зависимости от оснований». В заключение информации САО сообщает, что довело нужные данные до сведения Центрбанка, Ростуризма и Союза страховщиков. /TOURBUS.RU



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