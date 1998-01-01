Отдых в России с кэшбеком — первые итоги

Туристы к утру вторника приобрели туры по России с кэшбеком на сумму около 500 млн рублей, сообщила сегодня журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Программа доступных путешествий по России успешно работает. Все желающие смогли без проблем произвести покупки через сайт Мирпутешествий.рф, который с момента старта программы посетило уже более миллиона уникальных пользователей.

Туристам в соответствии с условиями программы платежной системой «Мир» начисляется кэшбек. Всего на утро вторника туристы приобрели туров и размещений в отелях более чем на полмиллиарда рублей», — расссказала она.

Как отметила глава Ростуризма, большинство туроператоров фиксирует трехкратный рост бронирований по внутренним направлениям до конца 2020 года, некоторые перешли на семидневную рабочую неделю на период работы программы. «Повышенным спросом на осень пользуются как традиционный Юг России – Крым и Краснодарский край, так и Московский регион, Санкт-Петербург и Ставропольский край. Мы также наблюдаем рост бронирований в Приморье, Башкирии, регионах вдоль Волги – Нижегородской области, республике Татарстан, Ярославской и Тверской областях», — добавила г-жа Догузова.

"Туроператоры сообщают о росте продаж туров с кэшбеком после старта программы на 10-55%. Наибольшей популярностью пользуются курорты Краснодарского края и Крыма, санаторно-курортное лечение во многих регионах, в том числе в Сибири, Центральной России, Калининградской области, экскурсионные туры. В основном, туры бронируются на осень, в том числе на осенние школьные каникулы", — рассказала в свою очередь пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

"Большого потока новых клиентов туроператоры не ждут, так как сезон массовых отпусков уже завершен. Средний чек на поездку в рамках программы, как нам сообщили в некоторых компаниях, составляет 50 тыс. рублей. По данным туроператоров, никто из туристов еще не получил кэшбек на приобретенные туры", — рассказала г-жа Тюрина.

Кроме того, по информации РСТ, у многих компаний возникли проблемы из-за того, что сроки, отведенные на подготовку к участию были очень сжатыми, а решить нужно было множество технических проблем.

"Из-за этого многие не успели выложить все предложения, которые хотели, а кто-то вообще не успел подключиться к программе. Кроме того, многие руководители туркомпаний считают, что недельная распродажа – это слишком мало. По их мнению, ее нужно будет продлить либо повторить – в этом случае у поставщиков услуг уже не возникнет технических проблем, связанных с подключением.

Но все туроператоры отмечают, что программа очень полезна и ее результатом обязательно будет рост интереса к отдыху в России", — заключила г-жа Тюрина.

Светлана Гончарова, зам. гендиректора компании «Мостурфлот», которую сегодня цитирует РСТ, отметила: «Продажи с кэшбеком ниже, чем хотелось бы. Но в первый день был прямо-таки ажиотаж – плюс 64%, потом чуть скромнее. За выходные мы продали в рамках программы 80 круизов, причем более 40% – класса люкс. В понедельник, например, из 56 круизов 20 были проданы с кэшбеком.

Программа эта, на мой взгляд, очень хорошая, а главное, современная, понятная нынешнему поколению туристов. Из минусов я бы назвала время проведения – все-таки отпуска уже люди отгуляли, сейчас семьи собирают детей в школу».

Согласно полученному нашим порталом опросу Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, первые итоги акции представители санаториев, участвующих в данной программе, отметили как положительные.

«Как показывает динамика трех прошедших дней со дня запуска акции, предложение популярно среди туристов и гостей, которые ранее не планировали отпуск в санатории. По предварительным оценкам, мы рассчитываем на 10% прирост за счет акции Ростуризма», – рассказывает Динара Богатырева, коммерческий директор Medical Spa Hotel Rosa Springs (Сочи).

Екатерина Еременко, генеральный менеджер Riviera Sunrise Resort &Spa (Алушта) также говорит о востребованности акции: «Исходя из существующего темпа мы рассчитываем, что к концу акции у нас будет около 60 броней на общую сумму более 10 млн рублей. Это неплохой результат, учитывая, что период заездов по акции – с 1 октября по 20 декабря. Пока основные бронирования падают на октябрь и ноябрь».

Яна Амирова, руководитель службы развития продаж «Azimut Отель Прометей Небуг», говорит, что с помощью акции они рассчитывают продать около 50 путевок. Но, по словам представителя отеля, «поток желающих мог бы быть в два раза выше, если бы сумма путевки, с которой возможен возврат, стартовала от 10 тыс. рублей, а не с 25 тыс. как сейчас".

Лилия Трофимова, коммерческий директор санатория "Заполярье" (Сочи) отмечает, что за счет акции Ростуризма санаторий, по предварительным подсчетам, продаст дополнительно 70-100 путевок на период ноябрь-декабрь.

В санатории «Лаго-Наки» (Адыгея) отмечают, что продажи путевок с момента старта акции выросли в три раза. «Гости ждали. Первая бронь была сделана в два часа ночи 21 авгкста», – рассказала Татьяна Мамонтова, управляющий партнер здравницы.

По ее словам, «Здравница при территории 10 га – относительно небольшой объект из 70 номеров с максимальной загрузкой 153 человека. И за первые три дня акции мы зафиксировали 25 броней, по 2-3 человека. До конца акции мы рассчитываем получить минимум сто броней».

/TOURBUS.RU